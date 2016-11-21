"الامتياز التجاري" و"دار الحكمة" تتعاونان لتعزيز قطاع الفرنشايز

تتضمن تدريس منهج متخصص بكلية إدارة الأعمال والقانون

أبرمت جمعية الامتياز التجاري وجامعة دار الحكمة، اتفاقية للتعاون المشترك لتعزيز صناعة الامتياز التجاري في المملكة تحقيقًا لرؤية 2030.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجامعة والجمعية.

وقع الاتفاقية من جانب جمعية الامتياز التجاري مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي خالد بن أمين يوسف، ومن جانب جامعة دار الحكمة عميدة كلية إدارة الأعمال والقانون د. إيناس سيد سلامة.

وأعرب المحامي خالد أمين يوسف عن سعادته بالتعاون مع جامعة دار الحكمة باعتبارها إحدى أكبر وأنشط الجامعات بالمملكة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجامعة من أجل نشر ثقافة الامتياز التجاري بين الطالبات.

وقال إن ذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية بالامتياز التجاري، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

وكشف رئيس جمعية الامتياز التجاري عن أنّ مذكرة التفاهم تتضمن عدة بنود؛ أهمها: التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وتدريس منهج متخصص في الامتياز التجاري لجميع طالبات ومنسوبي كلية إدارة الأعمال والقانون، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالامتياز التجاري، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الامتياز التجاري، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لرفع المهارات الإدارية والقانونية والفنية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

من جانبها أعربت الدكتورة إيناس سلامة عن سعادتها بالتعاون مع جمعية الامتياز التجاري من أجل تعزيز ونشر التوعية عن ذلك المجال بين طالباتها ومنسوبيها.

وقالت: تطمح كلية إدارة الأعمال والقانون في جامعة دار الحكمة إلى تطعيم المناهج الأكاديمية في الإدارة والقانون بالمادة اللازمة والمتخصصة لنشر هذه التوعية عن الامتياز التجاري.