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وحدة التحول الرقمي وجامعة كاوست توقعان مذكرة تفاهم

لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مشــاريع استكشافية

وقَّعت وحدة التحول الرقمي، مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوسـت"، مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع استكشافية تخدم التحول الرقمي، وتزيد من فرص تمكين التقنيات الناشئة مثل: تقنيات الجيل الخامس، الطائرات بدون طيار، المركبات الذاتية القيادة، المدن الذكية، الروبوتات، وغيرها.


وتم توقيع المذكرة في مقر "كاوست" في ثول بمنطقة مكة المكرمة، حيث وقع الاتفاقية مدير إدارة التمكين الرقمي، المهندس محمد الخليل، نيابةً عن الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، فيما وقعها من كاوست، نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في الجـــامعـــة، جيسون رووس.


وتم إبرام المذكرة سعيا إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة انطلاقــاً من رؤيـــة المملكة 2030، حيث أن وحدة التحول الرقمي تقوم بتطوير دراسات بحثية لدعم صناعة القرار في مجال التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات الناشئة في قطاع التعليم الرقمي وغيره، والتعاون في ذلك مع جـامعـة "كـاوست" التي تعتبر من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية، بالأخص من حيث إسهامها في مجالات تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصــــاد قائم على المعرفة، ووضع نموذج ناجح وفعال لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات، و شـــركات جديدة قائمة على المعرفة، ومن حيث تأسيسها لشـراكات مستمرة مع الصناعة المحلية وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية في التقنية والإبداع.


وأوضح جيسون رووس أن كاوست تمتلك أسلوبا فريدا في التفكير الإبداعي والابتكار؛ من خلال تمكين شركائها من استكشاف التقنيات الناشئة والمشاريع التجريبية في مختبراتها، كما أن الجامعة ترحب أيضًا بالشركاء الذين يرغبون في الابتكار، ويدعمون التطوير المشترك للأفكار والمشاريع التجريبية التي تقود الابتكار في المملكة، ويمكن تطبيقها لاحقًا في مشاريع ضخمة أخرى.


من جانبه أكد المهندس محمد الخليل، أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه وحدة التحول الرقمي إلى توسيع قاعدة الشراكات وتبادل الخبرات، حيث نسعى أن تؤدي هذه الشـراكة بين وحدة التحول الرقمي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" إلى إعداد وتطوير العديد من المشـاريع والدراسـات الاستكشافية لأبرز القطاعات المهمة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وحدة التحول الرقمي وجامعة كاوست توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقَّعت وحدة التحول الرقمي، مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوسـت"، مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع استكشافية تخدم التحول الرقمي، وتزيد من فرص تمكين التقنيات الناشئة مثل: تقنيات الجيل الخامس، الطائرات بدون طيار، المركبات الذاتية القيادة، المدن الذكية، الروبوتات، وغيرها.


وتم توقيع المذكرة في مقر "كاوست" في ثول بمنطقة مكة المكرمة، حيث وقع الاتفاقية مدير إدارة التمكين الرقمي، المهندس محمد الخليل، نيابةً عن الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، فيما وقعها من كاوست، نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في الجـــامعـــة، جيسون رووس.


وتم إبرام المذكرة سعيا إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة انطلاقــاً من رؤيـــة المملكة 2030، حيث أن وحدة التحول الرقمي تقوم بتطوير دراسات بحثية لدعم صناعة القرار في مجال التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات الناشئة في قطاع التعليم الرقمي وغيره، والتعاون في ذلك مع جـامعـة "كـاوست" التي تعتبر من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية، بالأخص من حيث إسهامها في مجالات تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصــــاد قائم على المعرفة، ووضع نموذج ناجح وفعال لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات، و شـــركات جديدة قائمة على المعرفة، ومن حيث تأسيسها لشـراكات مستمرة مع الصناعة المحلية وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية في التقنية والإبداع.


وأوضح جيسون رووس أن كاوست تمتلك أسلوبا فريدا في التفكير الإبداعي والابتكار؛ من خلال تمكين شركائها من استكشاف التقنيات الناشئة والمشاريع التجريبية في مختبراتها، كما أن الجامعة ترحب أيضًا بالشركاء الذين يرغبون في الابتكار، ويدعمون التطوير المشترك للأفكار والمشاريع التجريبية التي تقود الابتكار في المملكة، ويمكن تطبيقها لاحقًا في مشاريع ضخمة أخرى.


من جانبه أكد المهندس محمد الخليل، أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه وحدة التحول الرقمي إلى توسيع قاعدة الشراكات وتبادل الخبرات، حيث نسعى أن تؤدي هذه الشـراكة بين وحدة التحول الرقمي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" إلى إعداد وتطوير العديد من المشـاريع والدراسـات الاستكشافية لأبرز القطاعات المهمة في المملكة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:06 PM

وحدة التحول الرقمي وجامعة كاوست توقعان مذكرة تفاهم

لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مشــاريع استكشافية

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقَّعت وحدة التحول الرقمي، مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوسـت"، مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع استكشافية تخدم التحول الرقمي، وتزيد من فرص تمكين التقنيات الناشئة مثل: تقنيات الجيل الخامس، الطائرات بدون طيار، المركبات الذاتية القيادة، المدن الذكية، الروبوتات، وغيرها.


وتم توقيع المذكرة في مقر "كاوست" في ثول بمنطقة مكة المكرمة، حيث وقع الاتفاقية مدير إدارة التمكين الرقمي، المهندس محمد الخليل، نيابةً عن الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، فيما وقعها من كاوست، نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في الجـــامعـــة، جيسون رووس.


وتم إبرام المذكرة سعيا إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة انطلاقــاً من رؤيـــة المملكة 2030، حيث أن وحدة التحول الرقمي تقوم بتطوير دراسات بحثية لدعم صناعة القرار في مجال التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات الناشئة في قطاع التعليم الرقمي وغيره، والتعاون في ذلك مع جـامعـة "كـاوست" التي تعتبر من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية، بالأخص من حيث إسهامها في مجالات تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصــــاد قائم على المعرفة، ووضع نموذج ناجح وفعال لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات، و شـــركات جديدة قائمة على المعرفة، ومن حيث تأسيسها لشـراكات مستمرة مع الصناعة المحلية وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية في التقنية والإبداع.


وأوضح جيسون رووس أن كاوست تمتلك أسلوبا فريدا في التفكير الإبداعي والابتكار؛ من خلال تمكين شركائها من استكشاف التقنيات الناشئة والمشاريع التجريبية في مختبراتها، كما أن الجامعة ترحب أيضًا بالشركاء الذين يرغبون في الابتكار، ويدعمون التطوير المشترك للأفكار والمشاريع التجريبية التي تقود الابتكار في المملكة، ويمكن تطبيقها لاحقًا في مشاريع ضخمة أخرى.


من جانبه أكد المهندس محمد الخليل، أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه وحدة التحول الرقمي إلى توسيع قاعدة الشراكات وتبادل الخبرات، حيث نسعى أن تؤدي هذه الشـراكة بين وحدة التحول الرقمي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" إلى إعداد وتطوير العديد من المشـاريع والدراسـات الاستكشافية لأبرز القطاعات المهمة في المملكة.

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