مدير "تعليم محايل عسير" يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت الطلاب

اعتمد مدير تعليم محافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال لشهر ديسمبر للعام المالي 2021 وسوف يتم الإيداع بمشيئة الله اليوم الاثنين.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.