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مدير "تعليم محايل عسير" يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت الطلاب

اعتمد مدير تعليم محافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال لشهر ديسمبر للعام المالي 2021 وسوف يتم الإيداع بمشيئة الله اليوم الاثنين.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

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مدير "تعليم محايل عسير" يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت الطلاب
سبق

اعتمد مدير تعليم محافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال لشهر ديسمبر للعام المالي 2021 وسوف يتم الإيداع بمشيئة الله اليوم الاثنين.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:18 AM

مدير "تعليم محايل عسير" يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت الطلاب

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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اعتمد مدير تعليم محافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال لشهر ديسمبر للعام المالي 2021 وسوف يتم الإيداع بمشيئة الله اليوم الاثنين.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,680
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,513
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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