وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وقّعت -قبل قليل- المملكة والكويت، اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية وفق ما نقلته "الإخبارية".

توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-24 وقّعت -قبل قليل- المملكة والكويت، اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية وفق ما نقلته "الإخبارية". وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 01:23 PM

توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت أوقف إنتاج الحقول المشتركة في "المقسومة" قبل 3 سنوات





A A A





7 مشاركة

وقّعت -قبل قليل- المملكة والكويت، اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية وفق ما نقلته "الإخبارية".

وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.