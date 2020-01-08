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"أيتام الجبيل" في ضيافة جمعية "إنسان" لمدة أسبوع

ضمن برنامج يتضمّن فعاليات وأنشطة ترفيهية

تستضيف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مجموعة من أيتام محافظة الجبيل، لمدة أسبوع، ضمن برنامج متكامل يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة.

كما يجري تنظيم برنامج رياضي في مقر بيوت الشباب، وزيارات متنوعة عدة.

وتجول الزائرون في مرافق نادي "إنسان" الاجتماعي، للتعرف على أبرز البرامج التي يقدمها للأبناء، إضافة إلى المنافسات الرياضية والثقافية، وزيارة المتحف الوطني، ودارة الملك عبدالعزيز، والدرعية، وقصر "المصمك"، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، والأسواق التراثية، إضافة إلى رحلة سياحية إلى محافظة سدير، وتعرفوا خلال زيارتهم على أبرز معالم الرياض الحضارية والعصرية.

وعبّر المشاركون من أيتام محافظة الجبيل، عن سرورهم بما لمسوه من تكريم وحفاوة وحسن استقبال وضيافة وبرامج متنوعة، وزيارات أثرت الجانب المعرفي والثقافي لديهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين جمعيات الأيتام بالمملكة؛ للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأيتام وتحقيق الرفاه لهم، عبر برامج بنّاءة من خلال الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب، وتطبيق الممارسات المعمول بها لتحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية المنشودة.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض أيتام محافظة الجبيل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أيتام الجبيل" في ضيافة جمعية "إنسان" لمدة أسبوع
سبق

تستضيف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مجموعة من أيتام محافظة الجبيل، لمدة أسبوع، ضمن برنامج متكامل يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة.

كما يجري تنظيم برنامج رياضي في مقر بيوت الشباب، وزيارات متنوعة عدة.

وتجول الزائرون في مرافق نادي "إنسان" الاجتماعي، للتعرف على أبرز البرامج التي يقدمها للأبناء، إضافة إلى المنافسات الرياضية والثقافية، وزيارة المتحف الوطني، ودارة الملك عبدالعزيز، والدرعية، وقصر "المصمك"، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، والأسواق التراثية، إضافة إلى رحلة سياحية إلى محافظة سدير، وتعرفوا خلال زيارتهم على أبرز معالم الرياض الحضارية والعصرية.

وعبّر المشاركون من أيتام محافظة الجبيل، عن سرورهم بما لمسوه من تكريم وحفاوة وحسن استقبال وضيافة وبرامج متنوعة، وزيارات أثرت الجانب المعرفي والثقافي لديهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين جمعيات الأيتام بالمملكة؛ للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأيتام وتحقيق الرفاه لهم، عبر برامج بنّاءة من خلال الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب، وتطبيق الممارسات المعمول بها لتحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية المنشودة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
05:51 PM

"أيتام الجبيل" في ضيافة جمعية "إنسان" لمدة أسبوع

ضمن برنامج يتضمّن فعاليات وأنشطة ترفيهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مجموعة من أيتام محافظة الجبيل، لمدة أسبوع، ضمن برنامج متكامل يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة.

كما يجري تنظيم برنامج رياضي في مقر بيوت الشباب، وزيارات متنوعة عدة.

وتجول الزائرون في مرافق نادي "إنسان" الاجتماعي، للتعرف على أبرز البرامج التي يقدمها للأبناء، إضافة إلى المنافسات الرياضية والثقافية، وزيارة المتحف الوطني، ودارة الملك عبدالعزيز، والدرعية، وقصر "المصمك"، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، والأسواق التراثية، إضافة إلى رحلة سياحية إلى محافظة سدير، وتعرفوا خلال زيارتهم على أبرز معالم الرياض الحضارية والعصرية.

وعبّر المشاركون من أيتام محافظة الجبيل، عن سرورهم بما لمسوه من تكريم وحفاوة وحسن استقبال وضيافة وبرامج متنوعة، وزيارات أثرت الجانب المعرفي والثقافي لديهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين جمعيات الأيتام بالمملكة؛ للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأيتام وتحقيق الرفاه لهم، عبر برامج بنّاءة من خلال الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب، وتطبيق الممارسات المعمول بها لتحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية المنشودة.

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