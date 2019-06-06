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الشيخ "الفوزان" يؤكد على التفاف الجميع حول ولاة الأمر والعلماء الراسخين الناصحين

في احتفال أهالي محافظة الشماسية بالعيد

بحضور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ومحافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي، احتفل أهالي محافظة الشماسية بمنطقة القصيم بعيد الفطر المبارك، وذلك في قصر الوزير للاحتفالات.
وتحدث الشيخ صالح الفوزان خلال الحفل، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأهالي المحافظة بالعيد.
وأوصى بمجاهدة النفس بالطاعات والأعمال الصالحة والحرص على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف المستمد من القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتفاف الجميع حول ولاة الأمر والعلماء الراسخين الناصحين وضرورة التمسك بهدي الوحيين، والانتباه إلى الأسرة وحمايتها من الأفكار والمخاطر التي تخالف عقيدة السلف الصالح، والاهتمام بجميع أفرادها من الثقافات الدخيلة على ديننا ومجتمعاتنا وتحصين الأسرة بالتربية الصحيحة والعلم النافع والحرص على العقيدة الصحيحة والحذر من الفتن والشرور.
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم عضو اللجنة الإعلامية الدكتور علي بن محمد المزيد من جانبه أن الحفل قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة المحافظ رفع في مستهلها التهاني إلى القيادة الرشيدة -حفظهم الله- ولسمو أمير منطقة القصيم، مؤكداً أهمية الحرص على تكاتف الجميع لحماية الأسرة من الأفكار الهدامة التي تحرض على العنف والتطرف والإرهاب.
ثم ألقى الشاعران عبدالكريم اليوسف وسليمان المطرودي قصيدتين بهذه المناسبة.
بعد ذلك تم تكريم الراعي الرسمي لاحتفالات هذا لعام 1440هـ الشيخ عبدالله بن صالح العيد، ثم توالت المشاركات والفقرات المتعددة لأبناء المحافظة من أناشيد وعروض مرئية وتوزيع لجوائز المسابقات.
حضر الاحتفال مديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة والأهالي.

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الشيخ "الفوزان" يؤكد على التفاف الجميع حول ولاة الأمر والعلماء الراسخين الناصحين
سبق

بحضور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ومحافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي، احتفل أهالي محافظة الشماسية بمنطقة القصيم بعيد الفطر المبارك، وذلك في قصر الوزير للاحتفالات.
وتحدث الشيخ صالح الفوزان خلال الحفل، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأهالي المحافظة بالعيد.
وأوصى بمجاهدة النفس بالطاعات والأعمال الصالحة والحرص على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف المستمد من القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتفاف الجميع حول ولاة الأمر والعلماء الراسخين الناصحين وضرورة التمسك بهدي الوحيين، والانتباه إلى الأسرة وحمايتها من الأفكار والمخاطر التي تخالف عقيدة السلف الصالح، والاهتمام بجميع أفرادها من الثقافات الدخيلة على ديننا ومجتمعاتنا وتحصين الأسرة بالتربية الصحيحة والعلم النافع والحرص على العقيدة الصحيحة والحذر من الفتن والشرور.
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم عضو اللجنة الإعلامية الدكتور علي بن محمد المزيد من جانبه أن الحفل قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة المحافظ رفع في مستهلها التهاني إلى القيادة الرشيدة -حفظهم الله- ولسمو أمير منطقة القصيم، مؤكداً أهمية الحرص على تكاتف الجميع لحماية الأسرة من الأفكار الهدامة التي تحرض على العنف والتطرف والإرهاب.
ثم ألقى الشاعران عبدالكريم اليوسف وسليمان المطرودي قصيدتين بهذه المناسبة.
بعد ذلك تم تكريم الراعي الرسمي لاحتفالات هذا لعام 1440هـ الشيخ عبدالله بن صالح العيد، ثم توالت المشاركات والفقرات المتعددة لأبناء المحافظة من أناشيد وعروض مرئية وتوزيع لجوائز المسابقات.
حضر الاحتفال مديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة والأهالي.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
06:46 PM

الشيخ "الفوزان" يؤكد على التفاف الجميع حول ولاة الأمر والعلماء الراسخين الناصحين

في احتفال أهالي محافظة الشماسية بالعيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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بحضور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ومحافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي، احتفل أهالي محافظة الشماسية بمنطقة القصيم بعيد الفطر المبارك، وذلك في قصر الوزير للاحتفالات.
وتحدث الشيخ صالح الفوزان خلال الحفل، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأهالي المحافظة بالعيد.
وأوصى بمجاهدة النفس بالطاعات والأعمال الصالحة والحرص على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف المستمد من القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتفاف الجميع حول ولاة الأمر والعلماء الراسخين الناصحين وضرورة التمسك بهدي الوحيين، والانتباه إلى الأسرة وحمايتها من الأفكار والمخاطر التي تخالف عقيدة السلف الصالح، والاهتمام بجميع أفرادها من الثقافات الدخيلة على ديننا ومجتمعاتنا وتحصين الأسرة بالتربية الصحيحة والعلم النافع والحرص على العقيدة الصحيحة والحذر من الفتن والشرور.
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم عضو اللجنة الإعلامية الدكتور علي بن محمد المزيد من جانبه أن الحفل قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة المحافظ رفع في مستهلها التهاني إلى القيادة الرشيدة -حفظهم الله- ولسمو أمير منطقة القصيم، مؤكداً أهمية الحرص على تكاتف الجميع لحماية الأسرة من الأفكار الهدامة التي تحرض على العنف والتطرف والإرهاب.
ثم ألقى الشاعران عبدالكريم اليوسف وسليمان المطرودي قصيدتين بهذه المناسبة.
بعد ذلك تم تكريم الراعي الرسمي لاحتفالات هذا لعام 1440هـ الشيخ عبدالله بن صالح العيد، ثم توالت المشاركات والفقرات المتعددة لأبناء المحافظة من أناشيد وعروض مرئية وتوزيع لجوائز المسابقات.
حضر الاحتفال مديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة والأهالي.

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