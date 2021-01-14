أقام مستشفى صامطة العام بالتعاون مع القطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة حملة توعوية للتعريف بلقاح كورونا والفئات المستهدفة للقاح والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتثقيف المجتمع بالطرق الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19. وتفصيلاً، شملت الحملة التأكيد على لبس الكمامات وتعقيم اليدين بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك ميدانياً وتغطية الحدائق والمتنزهات والمقاهي وعدد من المولات والداوئر الحكومية والملاعب الرياضية وأماكن التجمعات المختلفة.

مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-14 أقام مستشفى صامطة العام بالتعاون مع القطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة حملة توعوية للتعريف بلقاح كورونا والفئات المستهدفة للقاح والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتثقيف المجتمع بالطرق الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.



وتفصيلاً، شملت الحملة التأكيد على لبس الكمامات وتعقيم اليدين بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك ميدانياً وتغطية الحدائق والمتنزهات والمقاهي وعدد من المولات والداوئر الحكومية والملاعب الرياضية وأماكن التجمعات المختلفة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 10:04 PM

مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا شملت الحث على الالتزام بالاحترازات والتثقيف بالطرق الوقائية للحد من الفيروس





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أقام مستشفى صامطة العام بالتعاون مع القطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة حملة توعوية للتعريف بلقاح كورونا والفئات المستهدفة للقاح والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتثقيف المجتمع بالطرق الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.



وتفصيلاً، شملت الحملة التأكيد على لبس الكمامات وتعقيم اليدين بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك ميدانياً وتغطية الحدائق والمتنزهات والمقاهي وعدد من المولات والداوئر الحكومية والملاعب الرياضية وأماكن التجمعات المختلفة.