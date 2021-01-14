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مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا

شملت الحث على الالتزام بالاحترازات والتثقيف بالطرق الوقائية للحد من الفيروس

أقام مستشفى صامطة العام بالتعاون مع القطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة حملة توعوية للتعريف بلقاح كورونا والفئات المستهدفة للقاح والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتثقيف المجتمع بالطرق الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.

وتفصيلاً، شملت الحملة التأكيد على لبس الكمامات وتعقيم اليدين بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك ميدانياً وتغطية الحدائق والمتنزهات والمقاهي وعدد من المولات والداوئر الحكومية والملاعب الرياضية وأماكن التجمعات المختلفة.

صامطة مستشفى صامطة العام فيروس كورونا الجديد

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مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا
سبق

أقام مستشفى صامطة العام بالتعاون مع القطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة حملة توعوية للتعريف بلقاح كورونا والفئات المستهدفة للقاح والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتثقيف المجتمع بالطرق الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.

وتفصيلاً، شملت الحملة التأكيد على لبس الكمامات وتعقيم اليدين بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك ميدانياً وتغطية الحدائق والمتنزهات والمقاهي وعدد من المولات والداوئر الحكومية والملاعب الرياضية وأماكن التجمعات المختلفة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
10:04 PM

مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا

شملت الحث على الالتزام بالاحترازات والتثقيف بالطرق الوقائية للحد من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أقام مستشفى صامطة العام بالتعاون مع القطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة حملة توعوية للتعريف بلقاح كورونا والفئات المستهدفة للقاح والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتثقيف المجتمع بالطرق الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.

وتفصيلاً، شملت الحملة التأكيد على لبس الكمامات وتعقيم اليدين بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك ميدانياً وتغطية الحدائق والمتنزهات والمقاهي وعدد من المولات والداوئر الحكومية والملاعب الرياضية وأماكن التجمعات المختلفة.

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