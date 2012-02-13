وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.

دفء النهار يسيطر.. أجواء مستقرة بمعظم المناطق بداية من الغد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-13 توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة استقراراً بداية من الغد. وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 12:49 PM

دفء النهار يسيطر.. أجواء مستقرة بمعظم المناطق بداية من الغد الوطني للأرصاد: حتى نهاية الأسبوع.. مع طقس بارد خلال الليل





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توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة استقراراً بداية من الغد.

وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.