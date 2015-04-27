أمير الشرقية: تمكين الجمعيات الخيرية يسهم في تحقيق استدامتها

رعى توقيع اتفاقيتين لجمعية "ترميم" وبارك إطلاق حملة فزعة أهل

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية تمكين الجمعيات الخيرية من اكتساب مهارات وخبرات تسهم في تحقيق استدامتها المالية وضمان استمراريتها، تعزيزاً لمبدأ الحوكمة والعمل وفق استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم حفل جمعية ترميم بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس والداعمين، حيث رعى إطلاق حملة "فزعة أهل" لترميم وتأثيث 30 منزلاً من منازل الأسر المحتاجة، كما رعى توقيع اتفاقية بين الجمعية والتجمع الصحي وأخرى بين الجمعية ولجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية؛ ووقّع عن الجمعية المهندس حمد الخالدي وعن اللجنة سعادة الأستاذ خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة.

ونوّه أمير المنطقة بالدور الحيوي الذي يقوم به أفراد المجتمع في دعم مشاريع الجمعيات وهو ما انعكس على أعمالها وتطور أداؤها بشكل كبير بالدور الذي قامت به جمعية ترميم منذ تأسيسها وما قدمته من أعمال خيرية خلال فترة قصيرة وإشرافها على عملية ترميم منازل الأسرة المحتاجة والمتعففة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي أن توجيهات أمير المنطقة كانت سبباً رئيسياً في نجاح الجمعية.

وأكد "الخالدي" أن الجمعية مرت بالعديد من المحطات منذ نشأتها وحتى الآن واضعة نصب أعينها خدمة الأسر المحتاجة من خلال ترميم منازلها وفق خطة واضحة المعالم، ونجحت في تحقيق أهدافها من خلال شراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث.