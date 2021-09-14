النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. ظهور خطوط غريبة بـ"رطب الهلالي" بالأفلاج وجولة لـ"سبق" تفسّر

أثرت في المبيعات وسبّبت تردداً في الشراء.. وباعة: لم تحدث منذ 50 عاماً

فُوجئ عديد من مزارعي النخيل في محافظة الأفلاج بظهور خطوط غريبة في تمور "رطب نوع الهلالي" أثرت في المبيعات وسبّبت تردد المستهلك في الشراء.

وفي جولة لـ"سبق"، في سوق الأفلاج للتمور لكشف الحقيقة وراء تلك الظاهرة، أكّد عددٌ من مزارعي النخيل أن تلك الخطوط التي ظهرت على ثمرة رطب الهلالي خاصة تعود إلى الرطوبة التي شهدتها المحافظة أيام عيد الأضحى المبارك، والتي سبّبتها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة في ذلك الوقت، فيما أشار آخرون إلى أن تلك الظاهرة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث أثرت في ثمار النخيل من الرطب، وخاصة التي لم تنضج بعد أيام هطول الأمطار، مثل الهلالي وغيره من أنواع التمور الأخرى التي تتأخر في الخراف.

وأكد باعة ودلالين بسوق تمور الأفلاج، أن تلك الخطوط التي ظهرت على رطب نوع الهلالي لم تحدث منذ عملهم في بيع وشراء التمور منذ أكثر من 50 عاماً، مشيرين إلى أن ثمرة الرطب من تمور هذا العام شهدت تراجعاً في البيع بشكل كبير ولم تصل إلى أرقام مبيعات الأعوام الماضية وسبّبت خسائر لعددٍ كبيرٍ من مزارعي النخيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ظهور خطوط غريبة بـ"رطب الهلالي" بالأفلاج وجولة لـ"سبق" تفسّر
سبق

فُوجئ عديد من مزارعي النخيل في محافظة الأفلاج بظهور خطوط غريبة في تمور "رطب نوع الهلالي" أثرت في المبيعات وسبّبت تردد المستهلك في الشراء.

وفي جولة لـ"سبق"، في سوق الأفلاج للتمور لكشف الحقيقة وراء تلك الظاهرة، أكّد عددٌ من مزارعي النخيل أن تلك الخطوط التي ظهرت على ثمرة رطب الهلالي خاصة تعود إلى الرطوبة التي شهدتها المحافظة أيام عيد الأضحى المبارك، والتي سبّبتها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة في ذلك الوقت، فيما أشار آخرون إلى أن تلك الظاهرة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث أثرت في ثمار النخيل من الرطب، وخاصة التي لم تنضج بعد أيام هطول الأمطار، مثل الهلالي وغيره من أنواع التمور الأخرى التي تتأخر في الخراف.

وأكد باعة ودلالين بسوق تمور الأفلاج، أن تلك الخطوط التي ظهرت على رطب نوع الهلالي لم تحدث منذ عملهم في بيع وشراء التمور منذ أكثر من 50 عاماً، مشيرين إلى أن ثمرة الرطب من تمور هذا العام شهدت تراجعاً في البيع بشكل كبير ولم تصل إلى أرقام مبيعات الأعوام الماضية وسبّبت خسائر لعددٍ كبيرٍ من مزارعي النخيل.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:45 AM

شاهد.. ظهور خطوط غريبة بـ"رطب الهلالي" بالأفلاج وجولة لـ"سبق" تفسّر

أثرت في المبيعات وسبّبت تردداً في الشراء.. وباعة: لم تحدث منذ 50 عاماً

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
7
5,819

فُوجئ عديد من مزارعي النخيل في محافظة الأفلاج بظهور خطوط غريبة في تمور "رطب نوع الهلالي" أثرت في المبيعات وسبّبت تردد المستهلك في الشراء.

وفي جولة لـ"سبق"، في سوق الأفلاج للتمور لكشف الحقيقة وراء تلك الظاهرة، أكّد عددٌ من مزارعي النخيل أن تلك الخطوط التي ظهرت على ثمرة رطب الهلالي خاصة تعود إلى الرطوبة التي شهدتها المحافظة أيام عيد الأضحى المبارك، والتي سبّبتها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة في ذلك الوقت، فيما أشار آخرون إلى أن تلك الظاهرة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث أثرت في ثمار النخيل من الرطب، وخاصة التي لم تنضج بعد أيام هطول الأمطار، مثل الهلالي وغيره من أنواع التمور الأخرى التي تتأخر في الخراف.

وأكد باعة ودلالين بسوق تمور الأفلاج، أن تلك الخطوط التي ظهرت على رطب نوع الهلالي لم تحدث منذ عملهم في بيع وشراء التمور منذ أكثر من 50 عاماً، مشيرين إلى أن ثمرة الرطب من تمور هذا العام شهدت تراجعاً في البيع بشكل كبير ولم تصل إلى أرقام مبيعات الأعوام الماضية وسبّبت خسائر لعددٍ كبيرٍ من مزارعي النخيل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,634
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة