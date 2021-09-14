شاهد.. ظهور خطوط غريبة بـ"رطب الهلالي" بالأفلاج وجولة لـ"سبق" تفسّر

أثرت في المبيعات وسبّبت تردداً في الشراء.. وباعة: لم تحدث منذ 50 عاماً

فُوجئ عديد من مزارعي النخيل في محافظة الأفلاج بظهور خطوط غريبة في تمور "رطب نوع الهلالي" أثرت في المبيعات وسبّبت تردد المستهلك في الشراء.

وفي جولة لـ"سبق"، في سوق الأفلاج للتمور لكشف الحقيقة وراء تلك الظاهرة، أكّد عددٌ من مزارعي النخيل أن تلك الخطوط التي ظهرت على ثمرة رطب الهلالي خاصة تعود إلى الرطوبة التي شهدتها المحافظة أيام عيد الأضحى المبارك، والتي سبّبتها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة في ذلك الوقت، فيما أشار آخرون إلى أن تلك الظاهرة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث أثرت في ثمار النخيل من الرطب، وخاصة التي لم تنضج بعد أيام هطول الأمطار، مثل الهلالي وغيره من أنواع التمور الأخرى التي تتأخر في الخراف.

وأكد باعة ودلالين بسوق تمور الأفلاج، أن تلك الخطوط التي ظهرت على رطب نوع الهلالي لم تحدث منذ عملهم في بيع وشراء التمور منذ أكثر من 50 عاماً، مشيرين إلى أن ثمرة الرطب من تمور هذا العام شهدت تراجعاً في البيع بشكل كبير ولم تصل إلى أرقام مبيعات الأعوام الماضية وسبّبت خسائر لعددٍ كبيرٍ من مزارعي النخيل.