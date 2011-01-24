النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا تدفع بحاملة طائرات إلى منطقة التوتر بين الصين وتايوان

بعد 4 أيام من تنصيب "بايدن"

أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الأحد)، أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز حرية البحار، وسط التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان.

وأوضحت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان نقلته "رويترز"، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، أمس، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت تايوان فيه عن توغل كبير لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة تابعة لها بجوار جزر براتاس.

وأضافت القيادة أن المجموعة دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري، بعد أيام من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وبينت أن حاملة الطائرات تبحر برفقة طرّاد الصواريخ الموجهة بانكر هيل والمدمرتين راسل وجون فين المسلحتين بصواريخ موجهة.

الجيش الأميركي حاملة الطائرات

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تدفع بحاملة طائرات إلى منطقة التوتر بين الصين وتايوان
سبق

أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الأحد)، أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز حرية البحار، وسط التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان.

وأوضحت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان نقلته "رويترز"، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، أمس، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت تايوان فيه عن توغل كبير لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة تابعة لها بجوار جزر براتاس.

وأضافت القيادة أن المجموعة دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري، بعد أيام من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وبينت أن حاملة الطائرات تبحر برفقة طرّاد الصواريخ الموجهة بانكر هيل والمدمرتين راسل وجون فين المسلحتين بصواريخ موجهة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:54 PM

أمريكا تدفع بحاملة طائرات إلى منطقة التوتر بين الصين وتايوان

بعد 4 أيام من تنصيب "بايدن"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,315

أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الأحد)، أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز حرية البحار، وسط التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان.

وأوضحت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان نقلته "رويترز"، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، أمس، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت تايوان فيه عن توغل كبير لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة تابعة لها بجوار جزر براتاس.

وأضافت القيادة أن المجموعة دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري، بعد أيام من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وبينت أن حاملة الطائرات تبحر برفقة طرّاد الصواريخ الموجهة بانكر هيل والمدمرتين راسل وجون فين المسلحتين بصواريخ موجهة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,552
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة