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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمديرية نهم ويكبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة

طائرات التحالف حطمت أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من على متنها

تمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعًا، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عددٍ من المواقع المهمة ومنها جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات".


وأوضح المصدر أن طيران التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات، حيث أسفرت تلك الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.


وأضاف أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربي بفاعلية في المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات وتدمير مخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي.

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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمديرية نهم ويكبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة
سبق

تمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعًا، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عددٍ من المواقع المهمة ومنها جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات".


وأوضح المصدر أن طيران التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات، حيث أسفرت تلك الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.


وأضاف أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربي بفاعلية في المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات وتدمير مخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
10:09 PM

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمديرية نهم ويكبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة

طائرات التحالف حطمت أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من على متنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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تمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعًا، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عددٍ من المواقع المهمة ومنها جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات".


وأوضح المصدر أن طيران التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات، حيث أسفرت تلك الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.


وأضاف أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربي بفاعلية في المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات وتدمير مخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي.

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