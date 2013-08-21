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رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدي اليمين أمام "الملك"

إسماعيل صبري بات تاسع رئيس للحكومة في تاريخ البلاد

أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري؛ اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه؛ ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا.

وكان القصر الملكي الماليزي قد أعلن أمس تعيين صبري؛ رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، بواقع 114 من أصل 220 نائباً.

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رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدي اليمين أمام "الملك"
سبق

أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري؛ اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه؛ ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا.

وكان القصر الملكي الماليزي قد أعلن أمس تعيين صبري؛ رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، بواقع 114 من أصل 220 نائباً.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
11:22 AM

رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدي اليمين أمام "الملك"

إسماعيل صبري بات تاسع رئيس للحكومة في تاريخ البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري؛ اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه؛ ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا.

وكان القصر الملكي الماليزي قد أعلن أمس تعيين صبري؛ رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، بواقع 114 من أصل 220 نائباً.

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