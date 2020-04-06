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شاهد.. إغلاق مخبز مخالف ومصادرة وإتلاف أدواته بالطائف

سوء النظافة والصدأ يملأ الأدوات المستخدمة وتم تسليمه للشرطة

أغلق مراقبو الأمانة بالطائف -ممثلين عن بلدية شرق الفرعية- مخبزًا مخالفًا بسبب سوء النظافة وخطورته على المستهلكين.

وتفصيلًا، رصدت جولة المراقبين اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، تواجد فئران وأدوات صدئة، وسوء تخزين بمخبز داخل سوبر ماركت بالطائف؛ مما أدى لإغلاقه ومصادرة وإتلاف أدواته.

وكشف المراقبون عن مخالفات عديدة داخل المخبز الذي تديره عمالة يمنية؛ حيث يمارس نشاطه بموقع مغلق ضمن مساحة السوبرماركت ودون تهوية، ويستعينون بأدوات وماكينات ظهرت عليها ملامح الصدأ، كذلك ألواح نقل العجين ظهرت عليها ملامح التعفن والصدأ، وانبعاث الروائح الكريهة منها، والعثور على بعض المواد مجهولة المصدر، وبدون تاريخ إنتاج وانتهاء، والتي يتم وضعها على عجائن الخبز بأنواعه وهي فاسدة.

وعثر المراقبون على سلم داخلي للمخبز ينقل إلى الدور العلوي وهو عبارة عن سطح يحوي كميات من أكياس الدقيق، وكميات كبيرة من الخبز الناشف والمنثور على أرضية السطح.. وبسؤال العمالة أفادوا بأن ذلك الخبز الذي يتم تجفيفه بعد بقائه دون أن يباع داخل المخبز، يتم بيعه خارجيًّا، كما يتم تخصيص ذلك السطح مكانًا لتجهيز عجائن الخبز بدون توفر الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأعد مراقبو الأمانة محضرًا بالحالة وما تم ضبطه، ومصادرته لحين تسليم الموقع والذي جرى إغلاقه نظامًا للشرطة؛ فيما يُنتظر أن تفرض الأمانة عقوبات غرامية بأعلى مستوياتها على المخبز.

الطائف أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إغلاق مخبز مخالف ومصادرة وإتلاف أدواته بالطائف
سبق

أغلق مراقبو الأمانة بالطائف -ممثلين عن بلدية شرق الفرعية- مخبزًا مخالفًا بسبب سوء النظافة وخطورته على المستهلكين.

وتفصيلًا، رصدت جولة المراقبين اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، تواجد فئران وأدوات صدئة، وسوء تخزين بمخبز داخل سوبر ماركت بالطائف؛ مما أدى لإغلاقه ومصادرة وإتلاف أدواته.

وكشف المراقبون عن مخالفات عديدة داخل المخبز الذي تديره عمالة يمنية؛ حيث يمارس نشاطه بموقع مغلق ضمن مساحة السوبرماركت ودون تهوية، ويستعينون بأدوات وماكينات ظهرت عليها ملامح الصدأ، كذلك ألواح نقل العجين ظهرت عليها ملامح التعفن والصدأ، وانبعاث الروائح الكريهة منها، والعثور على بعض المواد مجهولة المصدر، وبدون تاريخ إنتاج وانتهاء، والتي يتم وضعها على عجائن الخبز بأنواعه وهي فاسدة.

وعثر المراقبون على سلم داخلي للمخبز ينقل إلى الدور العلوي وهو عبارة عن سطح يحوي كميات من أكياس الدقيق، وكميات كبيرة من الخبز الناشف والمنثور على أرضية السطح.. وبسؤال العمالة أفادوا بأن ذلك الخبز الذي يتم تجفيفه بعد بقائه دون أن يباع داخل المخبز، يتم بيعه خارجيًّا، كما يتم تخصيص ذلك السطح مكانًا لتجهيز عجائن الخبز بدون توفر الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأعد مراقبو الأمانة محضرًا بالحالة وما تم ضبطه، ومصادرته لحين تسليم الموقع والذي جرى إغلاقه نظامًا للشرطة؛ فيما يُنتظر أن تفرض الأمانة عقوبات غرامية بأعلى مستوياتها على المخبز.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:53 AM

شاهد.. إغلاق مخبز مخالف ومصادرة وإتلاف أدواته بالطائف

سوء النظافة والصدأ يملأ الأدوات المستخدمة وتم تسليمه للشرطة

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلق مراقبو الأمانة بالطائف -ممثلين عن بلدية شرق الفرعية- مخبزًا مخالفًا بسبب سوء النظافة وخطورته على المستهلكين.

وتفصيلًا، رصدت جولة المراقبين اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، تواجد فئران وأدوات صدئة، وسوء تخزين بمخبز داخل سوبر ماركت بالطائف؛ مما أدى لإغلاقه ومصادرة وإتلاف أدواته.

وكشف المراقبون عن مخالفات عديدة داخل المخبز الذي تديره عمالة يمنية؛ حيث يمارس نشاطه بموقع مغلق ضمن مساحة السوبرماركت ودون تهوية، ويستعينون بأدوات وماكينات ظهرت عليها ملامح الصدأ، كذلك ألواح نقل العجين ظهرت عليها ملامح التعفن والصدأ، وانبعاث الروائح الكريهة منها، والعثور على بعض المواد مجهولة المصدر، وبدون تاريخ إنتاج وانتهاء، والتي يتم وضعها على عجائن الخبز بأنواعه وهي فاسدة.

وعثر المراقبون على سلم داخلي للمخبز ينقل إلى الدور العلوي وهو عبارة عن سطح يحوي كميات من أكياس الدقيق، وكميات كبيرة من الخبز الناشف والمنثور على أرضية السطح.. وبسؤال العمالة أفادوا بأن ذلك الخبز الذي يتم تجفيفه بعد بقائه دون أن يباع داخل المخبز، يتم بيعه خارجيًّا، كما يتم تخصيص ذلك السطح مكانًا لتجهيز عجائن الخبز بدون توفر الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأعد مراقبو الأمانة محضرًا بالحالة وما تم ضبطه، ومصادرته لحين تسليم الموقع والذي جرى إغلاقه نظامًا للشرطة؛ فيما يُنتظر أن تفرض الأمانة عقوبات غرامية بأعلى مستوياتها على المخبز.

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