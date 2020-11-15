"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

أشار إلى أن تراجع "ترامب" عن اعترافه بالنتائج لا يؤثر عليها

ذكر رون كلاين كبير موظفي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم (الأحد)، أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى الموافقة على جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع، حتى يتمكن فريق "بايدن" من تلقي إحاطات بشأن الأمن القومي والتصدي لـ"كوفيد –19".

وقال "كلاين" في برنامج "لقاء مع الصحافة" على شبكة "إن بي سي" نيوز: "ما نريد حقًا رؤيته هذا الأسبوع، هو مسألة إدارة الخدمات العامة"، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار كبير الموظفين إلى أن تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي اعترفت فيها بفوز "بايدن"، قبل أن يتراجع لاحقًا لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.