النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك خالد بنجران الأول في المملكة بتقييم "وازن"

يشتمل على عدد من الخدمات ويقيس 5 تصنيفات رئيسة

حصل مستشفى الملك خالد بنجران على المركز الأول من بين مستشفيات المملكة العامة "فئة ٣٠٠ سرير وأكثر"، في تقييم الربع الأول من العام ٢٠٢٠ م، في بطاقة الأداء المتوازن "وازن"، التي تصدر عن الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بصفة ربع سنوي.

واشتمل التقييم على عدد من الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين في ٢٠ مؤشراً للتقييم من خلال خمسة تصنيفات رئيسة، هي: "رضا الموظفين، والموارد البشرية، والإيرادات المالية، وتجربة المريض وسلامة المرضى، وتحسين الوصول للخدمة "أداء الصحة"، حيث حصل المستشفى على المركز الأول بنسبة ٨١.٨ %.

يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي للمنطقة حيث شهد في السنوات الماضية تدشين عدد من المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى منها مركز الأورام وتوسعة الطوارئ، وقسم عناية الحروق بـ 8 أسرّة، مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، إضافةً إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون ، وتشمل 13 عيادة، وغرفة لجراحات الليزر، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

ونجحت الكوادر الطبية الوطنية بالمستشفى في إجراء عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني، كأول مركز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إجراء عمليات استئصال لأورام الغشاء البريتوني مع العلاج الكيماوي المسخن.

مستشفى الملك خالد نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الملك خالد بنجران الأول في المملكة بتقييم "وازن"
سبق

حصل مستشفى الملك خالد بنجران على المركز الأول من بين مستشفيات المملكة العامة "فئة ٣٠٠ سرير وأكثر"، في تقييم الربع الأول من العام ٢٠٢٠ م، في بطاقة الأداء المتوازن "وازن"، التي تصدر عن الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بصفة ربع سنوي.

واشتمل التقييم على عدد من الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين في ٢٠ مؤشراً للتقييم من خلال خمسة تصنيفات رئيسة، هي: "رضا الموظفين، والموارد البشرية، والإيرادات المالية، وتجربة المريض وسلامة المرضى، وتحسين الوصول للخدمة "أداء الصحة"، حيث حصل المستشفى على المركز الأول بنسبة ٨١.٨ %.

يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي للمنطقة حيث شهد في السنوات الماضية تدشين عدد من المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى منها مركز الأورام وتوسعة الطوارئ، وقسم عناية الحروق بـ 8 أسرّة، مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، إضافةً إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون ، وتشمل 13 عيادة، وغرفة لجراحات الليزر، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

ونجحت الكوادر الطبية الوطنية بالمستشفى في إجراء عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني، كأول مركز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إجراء عمليات استئصال لأورام الغشاء البريتوني مع العلاج الكيماوي المسخن.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
01:17 PM

مستشفى الملك خالد بنجران الأول في المملكة بتقييم "وازن"

يشتمل على عدد من الخدمات ويقيس 5 تصنيفات رئيسة

A A A
هادي آل كليب - نجران
1
679

حصل مستشفى الملك خالد بنجران على المركز الأول من بين مستشفيات المملكة العامة "فئة ٣٠٠ سرير وأكثر"، في تقييم الربع الأول من العام ٢٠٢٠ م، في بطاقة الأداء المتوازن "وازن"، التي تصدر عن الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بصفة ربع سنوي.

واشتمل التقييم على عدد من الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين في ٢٠ مؤشراً للتقييم من خلال خمسة تصنيفات رئيسة، هي: "رضا الموظفين، والموارد البشرية، والإيرادات المالية، وتجربة المريض وسلامة المرضى، وتحسين الوصول للخدمة "أداء الصحة"، حيث حصل المستشفى على المركز الأول بنسبة ٨١.٨ %.

يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي للمنطقة حيث شهد في السنوات الماضية تدشين عدد من المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى منها مركز الأورام وتوسعة الطوارئ، وقسم عناية الحروق بـ 8 أسرّة، مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، إضافةً إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون ، وتشمل 13 عيادة، وغرفة لجراحات الليزر، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

ونجحت الكوادر الطبية الوطنية بالمستشفى في إجراء عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني، كأول مركز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إجراء عمليات استئصال لأورام الغشاء البريتوني مع العلاج الكيماوي المسخن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,408
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,706

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة