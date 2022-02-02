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"خيرية الأخاشيم" بشرورة توزع كسوة الشتاء لمستفيديها

تضمنت بطانيات ودفايات لمواجهة موجات البرد القارس

وزعت جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم التابع لمحافظة شرورة، مبادرة كسوة الشتاء، وهي عبارة عن بطانيات ودفايات للأسر المحتاجة، وذلك بدعم من الصندوق المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال نائب المدير التنفيذي للجمعية مبخوت البخيت المنهالي: إن الجمعية وزعت كسوة الشتاء بدعم من الصندوق المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتابعة وإشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 136 أسرة بتكلفة بلغت 52400 ريال، وهي عبارة عن 332 بطانية و136 دفاية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 635 فردًا.

وشكر "المنهالي" في الختام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الدعم السخي والمتواصل، داعيًا أصحاب الأيادي البيضاء للبذل والإحسان للمحتاجين وما يقيهم من البرد القارس.

شرورة جمعية البر الخيرية الشتاء كسوة الشتاء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيرية الأخاشيم" بشرورة توزع كسوة الشتاء لمستفيديها
سبق

وزعت جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم التابع لمحافظة شرورة، مبادرة كسوة الشتاء، وهي عبارة عن بطانيات ودفايات للأسر المحتاجة، وذلك بدعم من الصندوق المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال نائب المدير التنفيذي للجمعية مبخوت البخيت المنهالي: إن الجمعية وزعت كسوة الشتاء بدعم من الصندوق المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتابعة وإشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 136 أسرة بتكلفة بلغت 52400 ريال، وهي عبارة عن 332 بطانية و136 دفاية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 635 فردًا.

وشكر "المنهالي" في الختام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الدعم السخي والمتواصل، داعيًا أصحاب الأيادي البيضاء للبذل والإحسان للمحتاجين وما يقيهم من البرد القارس.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
09:42 PM

"خيرية الأخاشيم" بشرورة توزع كسوة الشتاء لمستفيديها

تضمنت بطانيات ودفايات لمواجهة موجات البرد القارس

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علي حفول - الرياض
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وزعت جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم التابع لمحافظة شرورة، مبادرة كسوة الشتاء، وهي عبارة عن بطانيات ودفايات للأسر المحتاجة، وذلك بدعم من الصندوق المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال نائب المدير التنفيذي للجمعية مبخوت البخيت المنهالي: إن الجمعية وزعت كسوة الشتاء بدعم من الصندوق المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتابعة وإشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 136 أسرة بتكلفة بلغت 52400 ريال، وهي عبارة عن 332 بطانية و136 دفاية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 635 فردًا.

وشكر "المنهالي" في الختام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الدعم السخي والمتواصل، داعيًا أصحاب الأيادي البيضاء للبذل والإحسان للمحتاجين وما يقيهم من البرد القارس.

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