"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قالت: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتستمر حتى الثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنوّرة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الإثنين.