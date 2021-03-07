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على "بايدن" التدخل.. "بروكنغر" الأمريكي: الحوثيون أكبر عائق لإنهاء القتال

تقرير أكد دعم إيران و"حزب اللات" للمليشيات بالصواريخ والطائرات المسيرة

أكد معهد "بروكنغز" المتخصص في الشؤون السياسية ومقره واشنطن، أن الحوثيين أكبر عائق أمام إنهاء القتال في اليمن، وأن على الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبتهم بوقف إطلاق النار؛ حيث الحوثيون يعتقدون أنهم على وشك تحقيق انتصار كبير على الحكومة الشرعية.

وقال تقرير المعهد الذي كتبه المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بروس ريدل: إن الحوثيين غير متعاونين ولا يكترثون بمعاناة الشعب اليمني؛ مشيرًا إلى أن إيران وحزب الله -مما لا شك فيه- يحرضون الحوثيين ويقدمون لهم دعم العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنون بها الهجوم على مأرب وأهداف في السعودية.

وتابع التقرير إن الإيرانيين يقدمون مساعدات للحوثيين تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا؛ مشيرًا إلى أن الحوثيين عنيفون وخطابهم معادٍ لأمريكا.

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على "بايدن" التدخل.. "بروكنغر" الأمريكي: الحوثيون أكبر عائق لإنهاء القتال
سبق

أكد معهد "بروكنغز" المتخصص في الشؤون السياسية ومقره واشنطن، أن الحوثيين أكبر عائق أمام إنهاء القتال في اليمن، وأن على الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبتهم بوقف إطلاق النار؛ حيث الحوثيون يعتقدون أنهم على وشك تحقيق انتصار كبير على الحكومة الشرعية.

وقال تقرير المعهد الذي كتبه المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بروس ريدل: إن الحوثيين غير متعاونين ولا يكترثون بمعاناة الشعب اليمني؛ مشيرًا إلى أن إيران وحزب الله -مما لا شك فيه- يحرضون الحوثيين ويقدمون لهم دعم العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنون بها الهجوم على مأرب وأهداف في السعودية.

وتابع التقرير إن الإيرانيين يقدمون مساعدات للحوثيين تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا؛ مشيرًا إلى أن الحوثيين عنيفون وخطابهم معادٍ لأمريكا.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
01:05 PM

على "بايدن" التدخل.. "بروكنغر" الأمريكي: الحوثيون أكبر عائق لإنهاء القتال

تقرير أكد دعم إيران و"حزب اللات" للمليشيات بالصواريخ والطائرات المسيرة

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خالد علي - الرياض
3
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أكد معهد "بروكنغز" المتخصص في الشؤون السياسية ومقره واشنطن، أن الحوثيين أكبر عائق أمام إنهاء القتال في اليمن، وأن على الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبتهم بوقف إطلاق النار؛ حيث الحوثيون يعتقدون أنهم على وشك تحقيق انتصار كبير على الحكومة الشرعية.

وقال تقرير المعهد الذي كتبه المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بروس ريدل: إن الحوثيين غير متعاونين ولا يكترثون بمعاناة الشعب اليمني؛ مشيرًا إلى أن إيران وحزب الله -مما لا شك فيه- يحرضون الحوثيين ويقدمون لهم دعم العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنون بها الهجوم على مأرب وأهداف في السعودية.

وتابع التقرير إن الإيرانيين يقدمون مساعدات للحوثيين تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا؛ مشيرًا إلى أن الحوثيين عنيفون وخطابهم معادٍ لأمريكا.

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