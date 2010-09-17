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شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيش

مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.

وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

شرطة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيش
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.

وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
05:19 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:52 PM

شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيش

مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.

وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

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