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أكثر من 46 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" في تبوك

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّم مركز "تأكد" في تبوك، خدماته لـ46387 مستفيدًا منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" لعمل المسحات اليومية للكشف عن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.

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أكثر من 46 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" في تبوك
سبق

قدّم مركز "تأكد" في تبوك، خدماته لـ46387 مستفيدًا منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" لعمل المسحات اليومية للكشف عن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:39 AM

أكثر من 46 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" في تبوك

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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قدّم مركز "تأكد" في تبوك، خدماته لـ46387 مستفيدًا منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" لعمل المسحات اليومية للكشف عن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.

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