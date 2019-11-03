قبل أن تبدأ في استثمار أموالك في "أرامكو".. أرقام وحقائق عن عملاق النفط

بعد الموافقة على تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام

تحوُّل تاريخي تشهده شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام؛ ليصبح بإمكان المواطنين السعوديين الاستثمار في شركتهم الوطنية الناجحة، والاستفادة من أرباحها على المدى الطويل.

ولكن قبل أن تبدأ في استثمار أموالك في "أرامكو" يجب عليك التعرف على هذه المعلومات أولاً، التي قد تساعدك في اتخاذ قرارك.

أرقام وحقائق

1- تعد أرامكو الشركة الأكبر في تصدير النفط في العالم؛ فهي تصدر أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًّا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة في العالم، وهي اكسون موبيل.

2- تعتبر أرامكو من أقل شركات النفط العالمية الخمس الكبرى مديونية على مستوى العالم.

3- تنتج الشركة 5 أنواع من النفط بتكلفة إنتاج تعد الأدنى عالميًّا.

4- تبلغ احتياطيات أرامكو المؤكدة من النفط نحو 268.5 مليار برميل (نحو 15 % من الاحتياطي العالمي). أما احتياطاتها من الغاز فتبلغ 288 تريليون قدم مكعبة.

5- تشكل مخزونات أرامكو المؤكدة من السوائل 5 أضعاف مخزونات أكبر 5 شركات نفط دولية مجتمعة.

6- تحقق الشركة نتائج أفضل من أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى فيما يتعلق بالتدفقات النقدية التشغيلية، والتدفقات النقدية الحرة والأرباح.

7- بلغ صافي ربح الشركة عن الأشهر التسعة الماضية 68 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات لتلك الفترة 244 مليار دولار.

8- تمتلك الشركة مصافي وصهاريج وأنابيب نفط ومراكز بحوث في أنحاء السعودية، ولها فروع في مختلف أنحاء العالم.

9- تمتلك الشركة حصصًا في أكبر مصافي النفط في العالم، منها شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات، وشركة سينوبك بتروليوم المحدودة في الصين، وموتيفا في أمريكا، وشوا شل في اليابان، وإس أويل في كوريا الجنوبية.

10- تبلغ الطاقة التكريرية الصافية للشركة 3.1 مليون برميل يوميًّا.

11- تمتلك الشركة القدرة على تنفيذ أكبر مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات على مستوى العالم.

12- تنتج أرامكو أدنى نسب في انبعاثات الكربون في صناعة النفط في العالم؛ إذ تبلغ 10.2 كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، إضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06 % فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع.

13- تستعد الشركة لمستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير أنظمة محركات للمركبات أقل انبعاثًا للكربون، إلى جانب تطوير تقنيات احتجاز الكربون، واستخدامه، وتخزينه.

نشرة الإصدار

وقد أفادت هيئة السوق المالية السعودية بعد صدور موافقتها على طلب أرامكو التسجيل لديها بضرورة أن يطلع المستثمر على نشرة الإصدار (ستنشر قبل موعد الاكتتاب)، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الشركة، والطرح، وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.