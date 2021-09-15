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"التجارة" تشهِّر بمشغِّلي محطة باعت وقودًا مغشوشًا

شهرت وزارة التجارة بثلاثة من مشغلي محطة وقود بمكة المكرمة، مواطنان سعوديان ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر تورط المنشأة في عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإبعاد المقيم المخالف وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بمشغِّلي محطة باعت وقودًا مغشوشًا
سبق

شهرت وزارة التجارة بثلاثة من مشغلي محطة وقود بمكة المكرمة، مواطنان سعوديان ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر تورط المنشأة في عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإبعاد المقيم المخالف وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:44 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:34 PM

"التجارة" تشهِّر بمشغِّلي محطة باعت وقودًا مغشوشًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
29,093

شهرت وزارة التجارة بثلاثة من مشغلي محطة وقود بمكة المكرمة، مواطنان سعوديان ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر تورط المنشأة في عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإبعاد المقيم المخالف وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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