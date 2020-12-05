النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 مناطق بمرمى تنبيهات "مركز الأرصاد": أمطار غزيرة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية).

وفي التفاصيل، أوضح المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية قال المركز إنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم للرياض ذكر مركز الأرصاد أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرد وسيول. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

ونبّه مركز الأرصاد منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس الأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 مناطق بمرمى تنبيهات "مركز الأرصاد": أمطار غزيرة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية).

وفي التفاصيل، أوضح المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية قال المركز إنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم للرياض ذكر مركز الأرصاد أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرد وسيول. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

ونبّه مركز الأرصاد منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:49 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "مركز الأرصاد": أمطار غزيرة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,055

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية).

وفي التفاصيل، أوضح المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية قال المركز إنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم للرياض ذكر مركز الأرصاد أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرد وسيول. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

ونبّه مركز الأرصاد منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,385
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,778

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة