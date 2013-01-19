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في المبارزة.. الطويل يتوج بذهبية الآسيوية للناشئين

توج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل ببطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (سلاح المبارزة) للناشئين، التي اختتمت اليوم في صالة مدينة عيسى الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.

ونال الطويل المركز الأول والميدالية الذهبية لأول مرة على المستوى الآسيوي، بعد تغلبه على زميله عمر العكاس الذي حصل على الميدالية الفضية. وكان الطويل قد تجاوز الكويتي إبراهيم الفيلكاوي في دور الـ8، وتخطى الأردني إياد عودة في دور الأربعة قبل أن يواجه زميله العكاس، ويتوج بذهبية الجولة التي مثل الأخضر فيها 11 لاعباً.

وأبدى الطويل سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ اللعبة الآسيوية على مستوى الناشئين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الجميع من الاتحاد السعودي للمبارزة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في المبارزة.. الطويل يتوج بذهبية الآسيوية للناشئين
سبق

توج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل ببطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (سلاح المبارزة) للناشئين، التي اختتمت اليوم في صالة مدينة عيسى الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.

ونال الطويل المركز الأول والميدالية الذهبية لأول مرة على المستوى الآسيوي، بعد تغلبه على زميله عمر العكاس الذي حصل على الميدالية الفضية. وكان الطويل قد تجاوز الكويتي إبراهيم الفيلكاوي في دور الـ8، وتخطى الأردني إياد عودة في دور الأربعة قبل أن يواجه زميله العكاس، ويتوج بذهبية الجولة التي مثل الأخضر فيها 11 لاعباً.

وأبدى الطويل سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ اللعبة الآسيوية على مستوى الناشئين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الجميع من الاتحاد السعودي للمبارزة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
10:39 PM

في المبارزة.. الطويل يتوج بذهبية الآسيوية للناشئين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل ببطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (سلاح المبارزة) للناشئين، التي اختتمت اليوم في صالة مدينة عيسى الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.

ونال الطويل المركز الأول والميدالية الذهبية لأول مرة على المستوى الآسيوي، بعد تغلبه على زميله عمر العكاس الذي حصل على الميدالية الفضية. وكان الطويل قد تجاوز الكويتي إبراهيم الفيلكاوي في دور الـ8، وتخطى الأردني إياد عودة في دور الأربعة قبل أن يواجه زميله العكاس، ويتوج بذهبية الجولة التي مثل الأخضر فيها 11 لاعباً.

وأبدى الطويل سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ اللعبة الآسيوية على مستوى الناشئين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الجميع من الاتحاد السعودي للمبارزة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة.

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