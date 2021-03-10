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شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
10:20 PM

شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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