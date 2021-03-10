شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-10
صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
10:20 PM
شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي
صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.