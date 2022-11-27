"الاحتراق الوظيفي".. "باكراع": 6 أسباب تجعل الموظف يكره عمله

يرصد الكاتب الصحفي معتصم باكراع ثمانية أسباب تجعل الموظف يكره عمله، وهو ما يطلق عليه "الاحتراق الوظيفي"، حين ينخفض أداء الموظف وتقل رغبته في الحضور إلى مقر العمل ويصيبه الشعور بالتعب، وفقدان الطاقة. الاحتراق الوظيفي وفي مقاله "الاحتراق الوظيفي" بصحيفة "الجزيرة"، يقول باكراع: "الاحتراق الوظيفي هو مصطلح يعبر عن الحالة النفسية لدى الموظف الذي ينخفض أداؤه في العمل على غير المعتاد، وتدني الرغبة في الحضور إلى مقر العمل والشعور بالتعب، وفقدان الطاقة.. أول من تحدث عن هذا المفهوم هو عالم النفس الأمريكي هربرت فرويدنبرغر في عام 1974م نحو معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحالة". ثمانية أسباب ويرصد "باكراع" ثمانية أسباب للاحتراق الوظيفي، ويقول: "انعكاسات الاحتراق الوظيفي على الشخص تظهر في انخفاض طاقته عموماً، وعدم رغبته في فعل النشاطات التي كان يمارسها في السابق؛ حيث إن الإرهاق يأتي ما بين ارتفاع المخرجات وانخفاض المدخلات. *ارتفاع سقف التوقعات يوسع فجوة الاحتراق الوظيفي. *أيضًا ساعات الدوام الطويلة تسبب الاحتراق الوظيفي، وأكثر من يعاني منه العاملون في المجالات الصحية نظراً لأوقات الدوام الطويلة وارتفاع الأعباء الوظيفية. *وليس ارتفاع ساعات الدوام أو ضغوطات العمل فقط هي السبب، بل حتى قلة الصلاحيات، حينما لا يستطيع الموظف حل المشكلات والتعامل معها بسبب تدني سقف الصلاحيات الممنوحة له في التصدي للمعوقات داخل المؤسسة. *كما أن نقص التحفيز أيضاً، مادياً كان أو معنوياً، نقطة مهمة في الاحتراق الوظيفي، بالإضافة إلى ضعف الحياة الاجتماعية في بيئة العمل من حيث التعامل مع الموظفين كالآلات والأدوات مع تباعد العنصر البشري كالمسافات بين المكاتب أو خطوط الإنتاج الشاسعة المسافات في بعض الأعمال الميدانية. *بالإضافة إلى عدم تغطية احتياجات الموظف لكي ينجز أعماله بالأدوات اللازمة والإمكانات رغم أنه مكلف بأعمال تتطلب أدوات معينة غير متوافرة في بيئة العمل. *وأخيراً صراع القيم؛ وهو حالة من الصراع بين قيم الموظف وما يمارسه من التدليس والكذب التي تخالف قيمه كالكذب في تحقيق المبيعات، والغش بما يخدم مصلحة العمل، والتملق عند المديرين لكي يحصل على منصب أعلى وهكذا. ليست تلك الأسباب وحسب وإنما ذلك جزء من الصورة الكاملة للاحتراق الوظيفي حيث إن منظمة الصحة العالمية على وشك الشروع في تطوير المبادئ التوجيهية في الرفاهية العقلية في بيئة العمل". ماذا عن الموظف المجتهد؟ وعن الموظف المجتهد يقول الكاتب: "الموظف المجتهد في عمله المبادر بأخذ عاتق المسؤولية نحو إكمال العمل إلى خارج أوقات الدوام الرسمي، ويعمل ليلاً ونهاراً وفي أوقات الإجازات؛ ليس بالضرورة أن يكون عرضةً لذلك الاحتراق.. ولكن من لم يستطع تحمل ضغط العمل، وكانت الضغوطات فوق مستوى طاقته، أي أن المخرجات أكثر من المدخلات مع سقف الطموح العالي هو من يتعرض لذلك النوع من الاحتراق.. فما تتحمله أنت قد لا يتحمله غيرك، وذلك بحسب الطريقة التي نتعامل بها في إدارة ضغوطات الحياة اليومية؛ لذلك فإن المشكلة لا تتعلق بالموظف وحسب، وإنما توافر البيئة المناسبة والمناخ الإيجابي هو أحد الحلول لهذه المعضلة والابتعاد عن المحبطين أيضًا". تغيير العمل ويقدم "باكراع" بعض الحلول، ويقول: "في حالة عدم الارتياح بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة، يمكنك تغيير عملك، ولكن ذلك الحل هو الخطوة الأخيرة، بينما يمكن أخذ فترة راحة أثناء فترة الدوام بين أوقات العمل بحيث تستعيد نشاطاتك وحيويتك، بالإضافة إلى السفر في رحلة لتغيير الجو والروتين اليومي سوف يعيد لك طاقتك وحيويتك". تقسيم المهام بالعدل ويضيف الكاتب: "من ناحية أخرى تقسيم المهام بطريقة عادلة أيضًا من قبل المديرين وعدم الاعتماد على موظفين محددين وإنهاكهم في العمل، مع الأخذ بالاعتبار تدوير أدوار الأفراد في المنظمة سوف يخلق أيضًا نوعًا من التغيير، لمن يعاني الاحتراق الوظيفي؛ حيث إن تغيير القسم من أحد الحلول الناجعة لحل تلك الأزمة". تعرف على نفسك وينهي "باكراع" قائلًا: "أخيرًا ليس هناك حل للاحتراق الوظيفي بقدر التعرف على نفسك أولاً، وفهم إمكاناتك وتوظيفها بطريقة صحيحة تضمن لك حياة أسهل وتجنبك المزيد من الضغوطات والعقبات".

"الاحتراق الوظيفي".. "باكراع": 6 أسباب تجعل الموظف يكره عمله أيمن حسن سبق 2021-11-27 يرصد الكاتب الصحفي معتصم باكراع ثمانية أسباب تجعل الموظف يكره عمله، وهو ما يطلق عليه "الاحتراق الوظيفي"، حين ينخفض أداء الموظف وتقل رغبته في الحضور إلى مقر العمل ويصيبه الشعور بالتعب، وفقدان الطاقة.



الاحتراق الوظيفي

وفي مقاله "الاحتراق الوظيفي" بصحيفة "الجزيرة"، يقول باكراع: "الاحتراق الوظيفي هو مصطلح يعبر عن الحالة النفسية لدى الموظف الذي ينخفض أداؤه في العمل على غير المعتاد، وتدني الرغبة في الحضور إلى مقر العمل والشعور بالتعب، وفقدان الطاقة.. أول من تحدث عن هذا المفهوم هو عالم النفس الأمريكي هربرت فرويدنبرغر في عام 1974م نحو معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحالة".



ثمانية أسباب

ويرصد "باكراع" ثمانية أسباب للاحتراق الوظيفي، ويقول: "انعكاسات الاحتراق الوظيفي على الشخص تظهر في انخفاض طاقته عموماً، وعدم رغبته في فعل النشاطات التي كان يمارسها في السابق؛ حيث إن الإرهاق يأتي ما بين ارتفاع المخرجات وانخفاض المدخلات.



*ارتفاع سقف التوقعات يوسع فجوة الاحتراق الوظيفي.



*أيضًا ساعات الدوام الطويلة تسبب الاحتراق الوظيفي، وأكثر من يعاني منه العاملون في المجالات الصحية نظراً لأوقات الدوام الطويلة وارتفاع الأعباء الوظيفية.



*وليس ارتفاع ساعات الدوام أو ضغوطات العمل فقط هي السبب، بل حتى قلة الصلاحيات، حينما لا يستطيع الموظف حل المشكلات والتعامل معها بسبب تدني سقف الصلاحيات الممنوحة له في التصدي للمعوقات داخل المؤسسة.



*كما أن نقص التحفيز أيضاً، مادياً كان أو معنوياً، نقطة مهمة في الاحتراق الوظيفي، بالإضافة إلى ضعف الحياة الاجتماعية في بيئة العمل من حيث التعامل مع الموظفين كالآلات والأدوات مع تباعد العنصر البشري كالمسافات بين المكاتب أو خطوط الإنتاج الشاسعة المسافات في بعض الأعمال الميدانية.



*بالإضافة إلى عدم تغطية احتياجات الموظف لكي ينجز أعماله بالأدوات اللازمة والإمكانات رغم أنه مكلف بأعمال تتطلب أدوات معينة غير متوافرة في بيئة العمل.



*وأخيراً صراع القيم؛ وهو حالة من الصراع بين قيم الموظف وما يمارسه من التدليس والكذب التي تخالف قيمه كالكذب في تحقيق المبيعات، والغش بما يخدم مصلحة العمل، والتملق عند المديرين لكي يحصل على منصب أعلى وهكذا.



ليست تلك الأسباب وحسب وإنما ذلك جزء من الصورة الكاملة للاحتراق الوظيفي حيث إن منظمة الصحة العالمية على وشك الشروع في تطوير المبادئ التوجيهية في الرفاهية العقلية في بيئة العمل".



ماذا عن الموظف المجتهد؟

وعن الموظف المجتهد يقول الكاتب: "الموظف المجتهد في عمله المبادر بأخذ عاتق المسؤولية نحو إكمال العمل إلى خارج أوقات الدوام الرسمي، ويعمل ليلاً ونهاراً وفي أوقات الإجازات؛ ليس بالضرورة أن يكون عرضةً لذلك الاحتراق.. ولكن من لم يستطع تحمل ضغط العمل، وكانت الضغوطات فوق مستوى طاقته، أي أن المخرجات أكثر من المدخلات مع سقف الطموح العالي هو من يتعرض لذلك النوع من الاحتراق.. فما تتحمله أنت قد لا يتحمله غيرك، وذلك بحسب الطريقة التي نتعامل بها في إدارة ضغوطات الحياة اليومية؛ لذلك فإن المشكلة لا تتعلق بالموظف وحسب، وإنما توافر البيئة المناسبة والمناخ الإيجابي هو أحد الحلول لهذه المعضلة والابتعاد عن المحبطين أيضًا".



تغيير العمل

ويقدم "باكراع" بعض الحلول، ويقول: "في حالة عدم الارتياح بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة، يمكنك تغيير عملك، ولكن ذلك الحل هو الخطوة الأخيرة، بينما يمكن أخذ فترة راحة أثناء فترة الدوام بين أوقات العمل بحيث تستعيد نشاطاتك وحيويتك، بالإضافة إلى السفر في رحلة لتغيير الجو والروتين اليومي سوف يعيد لك طاقتك وحيويتك".



تقسيم المهام بالعدل

ويضيف الكاتب: "من ناحية أخرى تقسيم المهام بطريقة عادلة أيضًا من قبل المديرين وعدم الاعتماد على موظفين محددين وإنهاكهم في العمل، مع الأخذ بالاعتبار تدوير أدوار الأفراد في المنظمة سوف يخلق أيضًا نوعًا من التغيير، لمن يعاني الاحتراق الوظيفي؛ حيث إن تغيير القسم من أحد الحلول الناجعة لحل تلك الأزمة".



تعرف على نفسك

وينهي "باكراع" قائلًا: "أخيرًا ليس هناك حل للاحتراق الوظيفي بقدر التعرف على نفسك أولاً، وفهم إمكاناتك وتوظيفها بطريقة صحيحة تضمن لك حياة أسهل وتجنبك المزيد من الضغوطات والعقبات".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 02:34 PM

"الاحتراق الوظيفي".. "باكراع": 6 أسباب تجعل الموظف يكره عمله قال: ما يتحمله موظف قد لا يتحمله غيره.. والحل في بيئة العمل الإيجابية





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يرصد الكاتب الصحفي معتصم باكراع ثمانية أسباب تجعل الموظف يكره عمله، وهو ما يطلق عليه "الاحتراق الوظيفي"، حين ينخفض أداء الموظف وتقل رغبته في الحضور إلى مقر العمل ويصيبه الشعور بالتعب، وفقدان الطاقة.



الاحتراق الوظيفي

وفي مقاله "الاحتراق الوظيفي" بصحيفة "الجزيرة"، يقول باكراع: "الاحتراق الوظيفي هو مصطلح يعبر عن الحالة النفسية لدى الموظف الذي ينخفض أداؤه في العمل على غير المعتاد، وتدني الرغبة في الحضور إلى مقر العمل والشعور بالتعب، وفقدان الطاقة.. أول من تحدث عن هذا المفهوم هو عالم النفس الأمريكي هربرت فرويدنبرغر في عام 1974م نحو معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحالة".



ثمانية أسباب

ويرصد "باكراع" ثمانية أسباب للاحتراق الوظيفي، ويقول: "انعكاسات الاحتراق الوظيفي على الشخص تظهر في انخفاض طاقته عموماً، وعدم رغبته في فعل النشاطات التي كان يمارسها في السابق؛ حيث إن الإرهاق يأتي ما بين ارتفاع المخرجات وانخفاض المدخلات.



*ارتفاع سقف التوقعات يوسع فجوة الاحتراق الوظيفي.



*أيضًا ساعات الدوام الطويلة تسبب الاحتراق الوظيفي، وأكثر من يعاني منه العاملون في المجالات الصحية نظراً لأوقات الدوام الطويلة وارتفاع الأعباء الوظيفية.



*وليس ارتفاع ساعات الدوام أو ضغوطات العمل فقط هي السبب، بل حتى قلة الصلاحيات، حينما لا يستطيع الموظف حل المشكلات والتعامل معها بسبب تدني سقف الصلاحيات الممنوحة له في التصدي للمعوقات داخل المؤسسة.



*كما أن نقص التحفيز أيضاً، مادياً كان أو معنوياً، نقطة مهمة في الاحتراق الوظيفي، بالإضافة إلى ضعف الحياة الاجتماعية في بيئة العمل من حيث التعامل مع الموظفين كالآلات والأدوات مع تباعد العنصر البشري كالمسافات بين المكاتب أو خطوط الإنتاج الشاسعة المسافات في بعض الأعمال الميدانية.



*بالإضافة إلى عدم تغطية احتياجات الموظف لكي ينجز أعماله بالأدوات اللازمة والإمكانات رغم أنه مكلف بأعمال تتطلب أدوات معينة غير متوافرة في بيئة العمل.



*وأخيراً صراع القيم؛ وهو حالة من الصراع بين قيم الموظف وما يمارسه من التدليس والكذب التي تخالف قيمه كالكذب في تحقيق المبيعات، والغش بما يخدم مصلحة العمل، والتملق عند المديرين لكي يحصل على منصب أعلى وهكذا.



ليست تلك الأسباب وحسب وإنما ذلك جزء من الصورة الكاملة للاحتراق الوظيفي حيث إن منظمة الصحة العالمية على وشك الشروع في تطوير المبادئ التوجيهية في الرفاهية العقلية في بيئة العمل".



ماذا عن الموظف المجتهد؟

وعن الموظف المجتهد يقول الكاتب: "الموظف المجتهد في عمله المبادر بأخذ عاتق المسؤولية نحو إكمال العمل إلى خارج أوقات الدوام الرسمي، ويعمل ليلاً ونهاراً وفي أوقات الإجازات؛ ليس بالضرورة أن يكون عرضةً لذلك الاحتراق.. ولكن من لم يستطع تحمل ضغط العمل، وكانت الضغوطات فوق مستوى طاقته، أي أن المخرجات أكثر من المدخلات مع سقف الطموح العالي هو من يتعرض لذلك النوع من الاحتراق.. فما تتحمله أنت قد لا يتحمله غيرك، وذلك بحسب الطريقة التي نتعامل بها في إدارة ضغوطات الحياة اليومية؛ لذلك فإن المشكلة لا تتعلق بالموظف وحسب، وإنما توافر البيئة المناسبة والمناخ الإيجابي هو أحد الحلول لهذه المعضلة والابتعاد عن المحبطين أيضًا".



تغيير العمل

ويقدم "باكراع" بعض الحلول، ويقول: "في حالة عدم الارتياح بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة، يمكنك تغيير عملك، ولكن ذلك الحل هو الخطوة الأخيرة، بينما يمكن أخذ فترة راحة أثناء فترة الدوام بين أوقات العمل بحيث تستعيد نشاطاتك وحيويتك، بالإضافة إلى السفر في رحلة لتغيير الجو والروتين اليومي سوف يعيد لك طاقتك وحيويتك".



تقسيم المهام بالعدل

ويضيف الكاتب: "من ناحية أخرى تقسيم المهام بطريقة عادلة أيضًا من قبل المديرين وعدم الاعتماد على موظفين محددين وإنهاكهم في العمل، مع الأخذ بالاعتبار تدوير أدوار الأفراد في المنظمة سوف يخلق أيضًا نوعًا من التغيير، لمن يعاني الاحتراق الوظيفي؛ حيث إن تغيير القسم من أحد الحلول الناجعة لحل تلك الأزمة".



تعرف على نفسك

وينهي "باكراع" قائلًا: "أخيرًا ليس هناك حل للاحتراق الوظيفي بقدر التعرف على نفسك أولاً، وفهم إمكاناتك وتوظيفها بطريقة صحيحة تضمن لك حياة أسهل وتجنبك المزيد من الضغوطات والعقبات".