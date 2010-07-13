أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة بـ 11مدرسة في المحافظة. وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر قبل يومين: اعتباراً من اليوم لدينا أقل من ٥٥ يوماً لنبدأ رحلة ماتعة من أجل تحسين حياة ومستقبل أطفالنا في محافظة الأفلاج. وأضافت: هم ينتظرون منا أن نقدم لهم تعليماً عالي الجودة وأن نساعدهم في الوصول لمستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم. وكان مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد قام بجولات يومية قبل أيام على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، للوقوف على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لتكون بيئة تربوية جاذبة تواكب تطلعات وزارة التعليم. وسيشمل القرار في تطبيق الطفولة المبكرة بالأفلاج مدارس "ابتدائية آل طلة، ابتدائية سويدان، ابتدائية الصغو، ابتدائية واسط، ابتدائية رفاع، ابتدائية السيح الجنوبي، روضة الهدار، الابتدائية الأولى بالهدار، الابتدائية السابعة بليلى، الابتدائية الثانية بليلى، والابتدائية الثالثة بالبديع".

"تعليم الأفلاج": 55 يومًا على رحلة تحسين مستقبل الأطفال مسلّم الهواملة سبق 2019-07-13 أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة بـ 11مدرسة في المحافظة.



وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر قبل يومين: اعتباراً من اليوم لدينا أقل من ٥٥ يوماً لنبدأ رحلة ماتعة من أجل تحسين حياة ومستقبل أطفالنا في محافظة الأفلاج.



وأضافت: هم ينتظرون منا أن نقدم لهم تعليماً عالي الجودة وأن نساعدهم في الوصول لمستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.



وكان مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد قام بجولات يومية قبل أيام على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، للوقوف على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لتكون بيئة تربوية جاذبة تواكب تطلعات وزارة التعليم.



وسيشمل القرار في تطبيق الطفولة المبكرة بالأفلاج مدارس "ابتدائية آل طلة، ابتدائية سويدان، ابتدائية الصغو، ابتدائية واسط، ابتدائية رفاع، ابتدائية السيح الجنوبي، روضة الهدار، الابتدائية الأولى بالهدار، الابتدائية السابعة بليلى، الابتدائية الثانية بليلى، والابتدائية الثالثة بالبديع".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 03:49 PM

"تعليم الأفلاج": 55 يومًا على رحلة تحسين مستقبل الأطفال بعد اطلاع "آل مغيرة" على المدارس المنفذة لـ"الطفولة المبكرة"





A A A





2 مشاركة

أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة بـ 11مدرسة في المحافظة.



وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر قبل يومين: اعتباراً من اليوم لدينا أقل من ٥٥ يوماً لنبدأ رحلة ماتعة من أجل تحسين حياة ومستقبل أطفالنا في محافظة الأفلاج.



وأضافت: هم ينتظرون منا أن نقدم لهم تعليماً عالي الجودة وأن نساعدهم في الوصول لمستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.



وكان مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد قام بجولات يومية قبل أيام على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، للوقوف على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لتكون بيئة تربوية جاذبة تواكب تطلعات وزارة التعليم.



وسيشمل القرار في تطبيق الطفولة المبكرة بالأفلاج مدارس "ابتدائية آل طلة، ابتدائية سويدان، ابتدائية الصغو، ابتدائية واسط، ابتدائية رفاع، ابتدائية السيح الجنوبي، روضة الهدار، الابتدائية الأولى بالهدار، الابتدائية السابعة بليلى، الابتدائية الثانية بليلى، والابتدائية الثالثة بالبديع".