النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

بعد الوصول لركلات الترجيح

نجح المنتخب الإيطالي في كتابة التاريخ من جديد لمنتخب بلاده بعدما استطاع تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب اليورو.

وحقق الطليان لقب يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخهم منذ انطلاق المسابقة عام 1960 على حساب منتخب إنجلترا.

وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

سجَّل لمنتخب إنجلترا اللاعب لوك شو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ونجح اللاعب بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة قبل أن يلجآ لركلات الترجيح، وتحقق إيطاليا اللقب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"
سبق

نجح المنتخب الإيطالي في كتابة التاريخ من جديد لمنتخب بلاده بعدما استطاع تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب اليورو.

وحقق الطليان لقب يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخهم منذ انطلاق المسابقة عام 1960 على حساب منتخب إنجلترا.

وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

سجَّل لمنتخب إنجلترا اللاعب لوك شو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ونجح اللاعب بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة قبل أن يلجآ لركلات الترجيح، وتحقق إيطاليا اللقب.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
01:19 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:46 AM

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

بعد الوصول لركلات الترجيح

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,728

نجح المنتخب الإيطالي في كتابة التاريخ من جديد لمنتخب بلاده بعدما استطاع تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب اليورو.

وحقق الطليان لقب يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخهم منذ انطلاق المسابقة عام 1960 على حساب منتخب إنجلترا.

وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

سجَّل لمنتخب إنجلترا اللاعب لوك شو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ونجح اللاعب بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة قبل أن يلجآ لركلات الترجيح، وتحقق إيطاليا اللقب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة