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"نسخة المواطن" .. هنا كل ما تود معرفته عن #ميزانية 2020

"المالية" تشرح من خلالها وتلخص أبرز المعلومات الواردة في البيان

نشرت وزارة المالية كتيباً تعريفياً أطلقت عليه "نسخة المواطن"؛ موضحة أنه يشرح ويلخص أبرز المعلومات الواردة في بيان الميزانية العامة للدولة لـ #ميزانية 2020

وقالت الوزارة: نسخة المواطن وثيقة مالية تلخص وتشرح المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعــام المـالـي، وذلـــك في إطـــار توجه الحكومـــة نحو تعزيز الشـــفافية والتواصل مـــع المواطنين.

وتقـــدم نســـخة المواطن ملخصـــاً للآفـــاق الاقتصادية ومصـــادر الإيـــرادات ومجـــالات الإنفـــاق الحكومـــي، إضافـــة إلـــى أبـــرز الإنجـــازات التـــي تحققـــت خلال عام 2019م، وأهم مستهدفات عام 2020م.

ووفق النسخة، فالميزانية العامة للدولة هـــي عبارة عـــن بنود تفصيليـــة توضح تقديرات لإيـــرادات الحكومة ونفقاتهـــا علـــى القطاعـــات المختلفـــة؛ كالتعليم والصحـــة والتنمية الاجتماعيـــة خـــلال الســـنة المالية المقبلـــة، كذلك توضـــح توجهات وسياســـات الحكومة الاقتصاديـــة والاجتماعية.

كما تشرح النسخة معنى عجز أو فائض الميزانية، وما الدين والاحتياطيات الحكومية، وتعرّف الإيرادات وغيرها من المصطلحات.

للاطلاع على النسخة:

https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Documents/Citizen_Ver.pdf

الميزانية العامة للدولة ميزانية 2020 وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نسخة المواطن" .. هنا كل ما تود معرفته عن #ميزانية 2020
سبق

نشرت وزارة المالية كتيباً تعريفياً أطلقت عليه "نسخة المواطن"؛ موضحة أنه يشرح ويلخص أبرز المعلومات الواردة في بيان الميزانية العامة للدولة لـ #ميزانية 2020

وقالت الوزارة: نسخة المواطن وثيقة مالية تلخص وتشرح المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعــام المـالـي، وذلـــك في إطـــار توجه الحكومـــة نحو تعزيز الشـــفافية والتواصل مـــع المواطنين.

وتقـــدم نســـخة المواطن ملخصـــاً للآفـــاق الاقتصادية ومصـــادر الإيـــرادات ومجـــالات الإنفـــاق الحكومـــي، إضافـــة إلـــى أبـــرز الإنجـــازات التـــي تحققـــت خلال عام 2019م، وأهم مستهدفات عام 2020م.

ووفق النسخة، فالميزانية العامة للدولة هـــي عبارة عـــن بنود تفصيليـــة توضح تقديرات لإيـــرادات الحكومة ونفقاتهـــا علـــى القطاعـــات المختلفـــة؛ كالتعليم والصحـــة والتنمية الاجتماعيـــة خـــلال الســـنة المالية المقبلـــة، كذلك توضـــح توجهات وسياســـات الحكومة الاقتصاديـــة والاجتماعية.

كما تشرح النسخة معنى عجز أو فائض الميزانية، وما الدين والاحتياطيات الحكومية، وتعرّف الإيرادات وغيرها من المصطلحات.

للاطلاع على النسخة:

https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Documents/Citizen_Ver.pdf

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:15 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:56 PM

"نسخة المواطن" .. هنا كل ما تود معرفته عن #ميزانية 2020

"المالية" تشرح من خلالها وتلخص أبرز المعلومات الواردة في البيان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,474

نشرت وزارة المالية كتيباً تعريفياً أطلقت عليه "نسخة المواطن"؛ موضحة أنه يشرح ويلخص أبرز المعلومات الواردة في بيان الميزانية العامة للدولة لـ #ميزانية 2020

وقالت الوزارة: نسخة المواطن وثيقة مالية تلخص وتشرح المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعــام المـالـي، وذلـــك في إطـــار توجه الحكومـــة نحو تعزيز الشـــفافية والتواصل مـــع المواطنين.

وتقـــدم نســـخة المواطن ملخصـــاً للآفـــاق الاقتصادية ومصـــادر الإيـــرادات ومجـــالات الإنفـــاق الحكومـــي، إضافـــة إلـــى أبـــرز الإنجـــازات التـــي تحققـــت خلال عام 2019م، وأهم مستهدفات عام 2020م.

ووفق النسخة، فالميزانية العامة للدولة هـــي عبارة عـــن بنود تفصيليـــة توضح تقديرات لإيـــرادات الحكومة ونفقاتهـــا علـــى القطاعـــات المختلفـــة؛ كالتعليم والصحـــة والتنمية الاجتماعيـــة خـــلال الســـنة المالية المقبلـــة، كذلك توضـــح توجهات وسياســـات الحكومة الاقتصاديـــة والاجتماعية.

كما تشرح النسخة معنى عجز أو فائض الميزانية، وما الدين والاحتياطيات الحكومية، وتعرّف الإيرادات وغيرها من المصطلحات.

للاطلاع على النسخة:

https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Documents/Citizen_Ver.pdf

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