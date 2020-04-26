شاهد من مدريد.. الأطفال خرجوا للتنزه بعد 6 أسابيع من العزل

علماء النفس رحّبوا: ساعة واحدة تُوفّر دفعة مهمة لحالتهم العقلية

خففت إسبانيا القيود على حركة الأطفال تحت 14 سنة؛ وذلك في إطار تخفيف القيود التي سبق أن فرضتها السلطات قبل أكثر من شهر لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتسمح القواعد الجديدة لـ6.3 مليون طفل تحت سن 14 عامًا، بمغادرة منازلهم كل يوم لمدة ساعة واحدة بين الساعة 9 صباحًا و9 مساءً؛ ولكن دون تجاوز مسافة كيلومتر.

ووفق "بي بي سي" يُسمح باستخدام الدراجات وألواح التزلج؛ ولكن الحدائق العامة لا تزال مغلقة.

ولا تزال شروط الإغلاق الأخرى سارية في الوقت الحالي؛ حيث تفكر الحكومة في تخفيفها أكثر في النصف الثاني من مايو المقبل.

ورحّب علماء النفس برفع القيود المفروضة على الأطفال الصغار؛ قائلين إنه حتى ساعة واحدة في الخارج كل يوم يمكن أن توفر دفعة مهمة لحالتهم العقلية.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 23 ألف شخص في إسبانيا.