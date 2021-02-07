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غداً وبعد غد.. نشاط متوقع لرياح الصبا على سواحل البحر الأحمر

تعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

توقّع خبراء الأرصاد تزايد تأثير الرياح الشرقية النشطة المعروفة برياح الصبا على شمال منطقة مكة المكرّمة وأجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، فجر وصباح يومَي الإثنين والثلاثاء؛ قد تعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب موقع طقس العرب، فإن هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات؛ لا قدر الله، نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.

يُذكر أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محلياً نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك فرق قيمة الضغط الجوي.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً وبعد غد.. نشاط متوقع لرياح الصبا على سواحل البحر الأحمر
سبق

توقّع خبراء الأرصاد تزايد تأثير الرياح الشرقية النشطة المعروفة برياح الصبا على شمال منطقة مكة المكرّمة وأجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، فجر وصباح يومَي الإثنين والثلاثاء؛ قد تعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب موقع طقس العرب، فإن هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات؛ لا قدر الله، نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.

يُذكر أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محلياً نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك فرق قيمة الضغط الجوي.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:39 PM

غداً وبعد غد.. نشاط متوقع لرياح الصبا على سواحل البحر الأحمر

تعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبراء الأرصاد تزايد تأثير الرياح الشرقية النشطة المعروفة برياح الصبا على شمال منطقة مكة المكرّمة وأجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، فجر وصباح يومَي الإثنين والثلاثاء؛ قد تعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب موقع طقس العرب، فإن هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات؛ لا قدر الله، نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.

يُذكر أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محلياً نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك فرق قيمة الضغط الجوي.

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