النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا

"فيصل بن فرحان": حشدنا الجهود الدولية لمكافحة كورونا خلال رئاستنا مجموعة الـ20

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء أن السعودية مساهم رئيسي في برنامج كوفاكس للقاحات.

وتفصيلاً، قال ابن فرحان في تغريدة له على تويتر: "خلال رئاستنا مجموعة الـ20 ساعدنا على حشد الجهود الدولية لمكافحة كورونا".

أضاف: "يُسعدني أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. وأنا فخور برؤية خطوة مهمة مع هذا التسليم إلى غانا اليوم". مشيرًا إلى توصيل 600 ألف جرعة من اللقاح إلى تلك الدولة الإفريقية.

يُذكر أن تحالف "كوفاكس" كان قد أعلن تسليم الجرعات إلى غانا، واصفًا اليوم بالتاريخي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا
سبق

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء أن السعودية مساهم رئيسي في برنامج كوفاكس للقاحات.

وتفصيلاً، قال ابن فرحان في تغريدة له على تويتر: "خلال رئاستنا مجموعة الـ20 ساعدنا على حشد الجهود الدولية لمكافحة كورونا".

أضاف: "يُسعدني أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. وأنا فخور برؤية خطوة مهمة مع هذا التسليم إلى غانا اليوم". مشيرًا إلى توصيل 600 ألف جرعة من اللقاح إلى تلك الدولة الإفريقية.

يُذكر أن تحالف "كوفاكس" كان قد أعلن تسليم الجرعات إلى غانا، واصفًا اليوم بالتاريخي.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:12 PM

السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا

"فيصل بن فرحان": حشدنا الجهود الدولية لمكافحة كورونا خلال رئاستنا مجموعة الـ20

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,020

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء أن السعودية مساهم رئيسي في برنامج كوفاكس للقاحات.

وتفصيلاً، قال ابن فرحان في تغريدة له على تويتر: "خلال رئاستنا مجموعة الـ20 ساعدنا على حشد الجهود الدولية لمكافحة كورونا".

أضاف: "يُسعدني أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. وأنا فخور برؤية خطوة مهمة مع هذا التسليم إلى غانا اليوم". مشيرًا إلى توصيل 600 ألف جرعة من اللقاح إلى تلك الدولة الإفريقية.

يُذكر أن تحالف "كوفاكس" كان قد أعلن تسليم الجرعات إلى غانا، واصفًا اليوم بالتاريخي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,441
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,749
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,234
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,796

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة