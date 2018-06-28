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"إنسان" تطلق مشروع الأضاحي لسد احتياجات 10 آلاف أسرة

الجمعية أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "من حقهم أن تسعدهم بالأضحية"،حيث تعتزم الجمعية توزيع 1839 أضحية، تستفيد منها أسر الجمعية البالغ عددها أكثر من 10 آلاف أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (3.218.250) ريالاً.

وأوضحت الجمعية أنها أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم، لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية للموكلين وهي أن تكون الأضحية من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلو غراما ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وإيصالها في يوم العيد لفروع الجمعية الـ 21 بالرياض ومحافظاتها عبر سيارات مبردة ومجهزة لنقل اللحوم.

ودعت الجمعية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع أن يوكل الجمعية بشراء أضحيته، وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها.

وأتاحت لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزءًا من أضحيته، ويمكن دعم هذا المشروع من خلال زيارة أحد فروع الجمعية بالرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية، أو عبر منصة إنسان للتبرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنسان" تطلق مشروع الأضاحي لسد احتياجات 10 آلاف أسرة
سبق

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "من حقهم أن تسعدهم بالأضحية"،حيث تعتزم الجمعية توزيع 1839 أضحية، تستفيد منها أسر الجمعية البالغ عددها أكثر من 10 آلاف أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (3.218.250) ريالاً.

وأوضحت الجمعية أنها أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم، لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية للموكلين وهي أن تكون الأضحية من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلو غراما ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وإيصالها في يوم العيد لفروع الجمعية الـ 21 بالرياض ومحافظاتها عبر سيارات مبردة ومجهزة لنقل اللحوم.

ودعت الجمعية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع أن يوكل الجمعية بشراء أضحيته، وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها.

وأتاحت لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزءًا من أضحيته، ويمكن دعم هذا المشروع من خلال زيارة أحد فروع الجمعية بالرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية، أو عبر منصة إنسان للتبرع.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
04:45 PM

"إنسان" تطلق مشروع الأضاحي لسد احتياجات 10 آلاف أسرة

الجمعية أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "من حقهم أن تسعدهم بالأضحية"،حيث تعتزم الجمعية توزيع 1839 أضحية، تستفيد منها أسر الجمعية البالغ عددها أكثر من 10 آلاف أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (3.218.250) ريالاً.

وأوضحت الجمعية أنها أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم، لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية للموكلين وهي أن تكون الأضحية من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلو غراما ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وإيصالها في يوم العيد لفروع الجمعية الـ 21 بالرياض ومحافظاتها عبر سيارات مبردة ومجهزة لنقل اللحوم.

ودعت الجمعية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع أن يوكل الجمعية بشراء أضحيته، وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها.

وأتاحت لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزءًا من أضحيته، ويمكن دعم هذا المشروع من خلال زيارة أحد فروع الجمعية بالرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية، أو عبر منصة إنسان للتبرع.

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