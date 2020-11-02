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البريد السعودي يشارك في مهرجان أيام العسل بالجوف

خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٧ نوفمبر

يشارك البريد السعودي في مهرجان أيام العسل بمنطقة الجوف، الذي تنظمه أمانة المنطقة، بمركز المعارض بمحافظة دومة الجندل، كناقل لوجستي، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٧ نوفمبر.

ويشارك في المهرجان نحو 140 نحالاً من جميع محافظات المنطقة، لتسويق منتجاتهم من العسل ومشتقاته، حيث يزيد إنتاج المنطقة من العسل على 128 ألف طن.

وتتميز مشاركة البريد السعودي، بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان، ومنها الشحن السريع والآمن لمنتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، من خلال استقبال العميل وتسجيل عنوانه الوطني وموقعه وإعطائه البيانات الخاصة بالشحنة التي تمكنه من تتبع سير المواد المرسلة وخروجها من مقر البريد إلى مقر وصولها، حيث يعتبر البريد السعودي رائداً في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية.

كما يقدم البريد السعودي، لزوار المهرجان خدمة اشتراكات العنوان الوطني، وتقديم خدمة الاستفسارات.

ويعتبر البريد السعودي، الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشعل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

ويقدم البريد السعودي، سلسلة خدماته عبر 13 مركز فرز ومعالجة، ونجح في الآونة الأخيرة في توزيع أكثر من ستة ملايين مادة بريدية متنوعة عبر أكثر من 600 مكتب بريدي و850 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى أماكن إقامة العملاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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البريد السعودي يشارك في مهرجان أيام العسل بالجوف
سبق

يشارك البريد السعودي في مهرجان أيام العسل بمنطقة الجوف، الذي تنظمه أمانة المنطقة، بمركز المعارض بمحافظة دومة الجندل، كناقل لوجستي، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٧ نوفمبر.

ويشارك في المهرجان نحو 140 نحالاً من جميع محافظات المنطقة، لتسويق منتجاتهم من العسل ومشتقاته، حيث يزيد إنتاج المنطقة من العسل على 128 ألف طن.

وتتميز مشاركة البريد السعودي، بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان، ومنها الشحن السريع والآمن لمنتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، من خلال استقبال العميل وتسجيل عنوانه الوطني وموقعه وإعطائه البيانات الخاصة بالشحنة التي تمكنه من تتبع سير المواد المرسلة وخروجها من مقر البريد إلى مقر وصولها، حيث يعتبر البريد السعودي رائداً في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية.

كما يقدم البريد السعودي، لزوار المهرجان خدمة اشتراكات العنوان الوطني، وتقديم خدمة الاستفسارات.

ويعتبر البريد السعودي، الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشعل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

ويقدم البريد السعودي، سلسلة خدماته عبر 13 مركز فرز ومعالجة، ونجح في الآونة الأخيرة في توزيع أكثر من ستة ملايين مادة بريدية متنوعة عبر أكثر من 600 مكتب بريدي و850 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى أماكن إقامة العملاء.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
07:34 PM

البريد السعودي يشارك في مهرجان أيام العسل بالجوف

خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٧ نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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يشارك البريد السعودي في مهرجان أيام العسل بمنطقة الجوف، الذي تنظمه أمانة المنطقة، بمركز المعارض بمحافظة دومة الجندل، كناقل لوجستي، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٧ نوفمبر.

ويشارك في المهرجان نحو 140 نحالاً من جميع محافظات المنطقة، لتسويق منتجاتهم من العسل ومشتقاته، حيث يزيد إنتاج المنطقة من العسل على 128 ألف طن.

وتتميز مشاركة البريد السعودي، بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان، ومنها الشحن السريع والآمن لمنتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، من خلال استقبال العميل وتسجيل عنوانه الوطني وموقعه وإعطائه البيانات الخاصة بالشحنة التي تمكنه من تتبع سير المواد المرسلة وخروجها من مقر البريد إلى مقر وصولها، حيث يعتبر البريد السعودي رائداً في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية.

كما يقدم البريد السعودي، لزوار المهرجان خدمة اشتراكات العنوان الوطني، وتقديم خدمة الاستفسارات.

ويعتبر البريد السعودي، الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشعل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

ويقدم البريد السعودي، سلسلة خدماته عبر 13 مركز فرز ومعالجة، ونجح في الآونة الأخيرة في توزيع أكثر من ستة ملايين مادة بريدية متنوعة عبر أكثر من 600 مكتب بريدي و850 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى أماكن إقامة العملاء.

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