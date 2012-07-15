"الحياة الفطرية": المقطع المتداول لمركبة الصيد قديم والسيارة لا تتبع للهيئة

"شراحي": الرفع به للجهات المعنية في حينه لاتخاذ الإجراءات النظامية

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن ما يتم تداوله مقطع قديم والمركبة المستخدمة في الصيد لا تتبع للهيئة.

وقال مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية إبراهيم شراحي لـ"سبق": تأكيداً لما سبق توضيحه، تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن تكرر أن ما يتم تداوله في مقطع مصور لأشخاص يقومون بالصيد باستخدام سيارة حكومية بأنهم ليسوا من منسوبي الهيئة وأن السيارة المستخدمة لا تتبع للهيئة.





وأضاف: نوضح أن هذا المقطع قديم تم تصويره منذ سنوات يظهر به شخصان مخالفان لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ويستخدمان سيارة تتبع لإحدى الجهات الحكومية، وقد تم الرفع به للجهات المعنية في حينه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.