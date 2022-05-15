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"الهلال الأحمر" في المسجد الحرام يكثّف استعداداته للعشر الأواخر

لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة بالحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام وعلى مدار الساعة؛ من خلال مراكزها وفرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

وفي هذا الإطار يتمّ في الفترة المسائية دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تساهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية.

وأوضح مدير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي؛ أن طلب الخدمة الإسعافية متوفر وعلى مدار الساعة عن طريق رقم الهلال الأحمر ٩٩٧ وكذلك عن طريق تطبيق الهواتف الذكية (أسعفني) المدعوم ب ٨ لغات.

المسجد الحرام الهلال الأحمر

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"الهلال الأحمر" في المسجد الحرام يكثّف استعداداته للعشر الأواخر
سبق

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام وعلى مدار الساعة؛ من خلال مراكزها وفرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

وفي هذا الإطار يتمّ في الفترة المسائية دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تساهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية.

وأوضح مدير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي؛ أن طلب الخدمة الإسعافية متوفر وعلى مدار الساعة عن طريق رقم الهلال الأحمر ٩٩٧ وكذلك عن طريق تطبيق الهواتف الذكية (أسعفني) المدعوم ب ٨ لغات.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:07 PM

"الهلال الأحمر" في المسجد الحرام يكثّف استعداداته للعشر الأواخر

لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة بالحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام وعلى مدار الساعة؛ من خلال مراكزها وفرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

وفي هذا الإطار يتمّ في الفترة المسائية دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تساهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية.

وأوضح مدير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي؛ أن طلب الخدمة الإسعافية متوفر وعلى مدار الساعة عن طريق رقم الهلال الأحمر ٩٩٧ وكذلك عن طريق تطبيق الهواتف الذكية (أسعفني) المدعوم ب ٨ لغات.

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