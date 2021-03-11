النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

معهد سرب وصحة القصيم يدشنان "خذ الخطوة" للوقاية من  covid-19

بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أطلق المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" دعوة تحت الشعار المعتمد من وزارة الصحة (خذ الخطوة)، ووجه خلالها دعوة لكافة المتدربين بالمعهد، وأعضاء هيئة التدريب، إلى جانب منسوبي الخطوط الحديدية ممثلين بموظفي وموظفات شركة "سار" في القصيم لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19.

وبهذه المناسبة، قدم مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، وعلى رأسهم المدير العام أيمن بن علي الرقيبة وكافة منسوبي ومنسوبات "صحة القصيم"، الذين دعموا هذه المبادرة ووفروا لها كافة سبل النجاح .

واختتم المهندس الصقير موضحًا أن "سرب" إلى جانب تطبيقه كافة البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وتبنيه أجود أنظمة التعليم عن بعد والتدريب العملي في سرب أخذاً بالاعتبار تطبيق توجيهات وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يحرص على كل ما من شأنه استدامة الوقاية، ومن ذلك تشجيع المتدربين والمنتسبين للمعهد والعاملين في الخطوط الحديدية بالقصيم على تلقي اللقاح عبر هذه الشراكة المثمرة مع "صحة القصيم".

المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة القصيم

الرئيسية/ محطات

اعلان
معهد سرب وصحة القصيم يدشنان "خذ الخطوة" للوقاية من  covid-19
سبق

بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أطلق المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" دعوة تحت الشعار المعتمد من وزارة الصحة (خذ الخطوة)، ووجه خلالها دعوة لكافة المتدربين بالمعهد، وأعضاء هيئة التدريب، إلى جانب منسوبي الخطوط الحديدية ممثلين بموظفي وموظفات شركة "سار" في القصيم لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19.

وبهذه المناسبة، قدم مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، وعلى رأسهم المدير العام أيمن بن علي الرقيبة وكافة منسوبي ومنسوبات "صحة القصيم"، الذين دعموا هذه المبادرة ووفروا لها كافة سبل النجاح .

واختتم المهندس الصقير موضحًا أن "سرب" إلى جانب تطبيقه كافة البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وتبنيه أجود أنظمة التعليم عن بعد والتدريب العملي في سرب أخذاً بالاعتبار تطبيق توجيهات وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يحرص على كل ما من شأنه استدامة الوقاية، ومن ذلك تشجيع المتدربين والمنتسبين للمعهد والعاملين في الخطوط الحديدية بالقصيم على تلقي اللقاح عبر هذه الشراكة المثمرة مع "صحة القصيم".

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
02:57 PM

معهد سرب وصحة القصيم يدشنان "خذ الخطوة" للوقاية من  covid-19

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,179

بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أطلق المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" دعوة تحت الشعار المعتمد من وزارة الصحة (خذ الخطوة)، ووجه خلالها دعوة لكافة المتدربين بالمعهد، وأعضاء هيئة التدريب، إلى جانب منسوبي الخطوط الحديدية ممثلين بموظفي وموظفات شركة "سار" في القصيم لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19.

وبهذه المناسبة، قدم مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، وعلى رأسهم المدير العام أيمن بن علي الرقيبة وكافة منسوبي ومنسوبات "صحة القصيم"، الذين دعموا هذه المبادرة ووفروا لها كافة سبل النجاح .

واختتم المهندس الصقير موضحًا أن "سرب" إلى جانب تطبيقه كافة البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وتبنيه أجود أنظمة التعليم عن بعد والتدريب العملي في سرب أخذاً بالاعتبار تطبيق توجيهات وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يحرص على كل ما من شأنه استدامة الوقاية، ومن ذلك تشجيع المتدربين والمنتسبين للمعهد والعاملين في الخطوط الحديدية بالقصيم على تلقي اللقاح عبر هذه الشراكة المثمرة مع "صحة القصيم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,939
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة