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الشؤون الإسلامية بنجران تنظم أنشطة دعوية بسجون المنطقة

لتبصير النزلاء بأمور دينهم ونشر الوسطية والاعتدال

‫ نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عددًا مِن الأنشطة الدعوية، في سجون المنطقة شملت العديد من المحاضرات والكلمات، وذلك خلال شهر جمادى الآخرة قدّمها نخبة من الدعاة.


وصرح المدير العام لفرع الوزارة بنجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها الفرع بالتعاون مع مديرية السجون؛ لتبصير النزلاء بأمور دينهم ودنياهم ونشر الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم الانتماء والوطنية.

كما نوه "العصيمي" أن هذه البرامج الدعوية تأتي ضمن توجيهات واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجميع شرائح المجتمع.

وفي الختام شكر "العصيمي" مدير سجون المنطقة العميد محمد بن سيف الشهراني، على تعاونه لتقديم البرامج النافعة للنزلاء بما يخدم الصالح العام.

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الشؤون الإسلامية بنجران تنظم أنشطة دعوية بسجون المنطقة
سبق

‫ نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عددًا مِن الأنشطة الدعوية، في سجون المنطقة شملت العديد من المحاضرات والكلمات، وذلك خلال شهر جمادى الآخرة قدّمها نخبة من الدعاة.


وصرح المدير العام لفرع الوزارة بنجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها الفرع بالتعاون مع مديرية السجون؛ لتبصير النزلاء بأمور دينهم ودنياهم ونشر الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم الانتماء والوطنية.

كما نوه "العصيمي" أن هذه البرامج الدعوية تأتي ضمن توجيهات واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجميع شرائح المجتمع.

وفي الختام شكر "العصيمي" مدير سجون المنطقة العميد محمد بن سيف الشهراني، على تعاونه لتقديم البرامج النافعة للنزلاء بما يخدم الصالح العام.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
06:28 PM

الشؤون الإسلامية بنجران تنظم أنشطة دعوية بسجون المنطقة

لتبصير النزلاء بأمور دينهم ونشر الوسطية والاعتدال

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علي حفول - نجران
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‫ نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عددًا مِن الأنشطة الدعوية، في سجون المنطقة شملت العديد من المحاضرات والكلمات، وذلك خلال شهر جمادى الآخرة قدّمها نخبة من الدعاة.


وصرح المدير العام لفرع الوزارة بنجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها الفرع بالتعاون مع مديرية السجون؛ لتبصير النزلاء بأمور دينهم ودنياهم ونشر الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم الانتماء والوطنية.

كما نوه "العصيمي" أن هذه البرامج الدعوية تأتي ضمن توجيهات واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجميع شرائح المجتمع.

وفي الختام شكر "العصيمي" مدير سجون المنطقة العميد محمد بن سيف الشهراني، على تعاونه لتقديم البرامج النافعة للنزلاء بما يخدم الصالح العام.

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