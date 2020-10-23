شاهد الإثارة تتواصل في ثاني أيام "النعيرية للهجن".. هنا النتائج

114 شوطًا منها 20 للرموز و26 للمفتوح و66 للعام وشوطان للماراثون

تتواصل النتائج المثيرة في ثاني أيام سباق النعيرية للهجن والذي يستمر حتى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز و26 شوطًا مفتوحًا و66 شوطًا عامًّا وشوطان للماراثون؛ وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وشهد اليوم الثاني "بكار عام المسافة ٤ كيلو" تحقيق فهد عبدالله التميمي المركز الأول؛ فيما حقق سعيد علي سعيد البريص المري المركز الأول في الشوط الثاني، وجاء عبدالله سعد بطي الفراج السبيعي أولًا في الشوط الثالث؛ فيما سجل سعود خالد سعود بن حثلين نفسه أولًا في الشوط الرابع.

وحل أولًا في الشوط الخامس فيصل خالد سعود بن حثلين، وحقق مسعود علي راشد الفهيدة المري المركز الأول في الشوط السادس، وعلى زنيفر ناصر الغفران المري أول الشوط السابع؛ أما الشوط الثامن فكانت الأولوية لمهنا نواف بدر العواجي العنزي، وسجل أحمد مانع الدواس آل عامر نفسه في المركز الأول بالشوط التاسع.

أما جائزة المركز الأول للشوط العاشر فكانت من نصيب مطلق محمد ناصر محمد، وحل فهد جابر فهد الغيثاني المري أولًا في المركز الحادي عشر، وجاء سعيد علي سعيد البريصي المري في المركز الأول للشوط الثاني عشر في السباق، وحل محمد غنام آل رزق اليامي في المركز الأول للشوط الثالث عشر، وسجل محمد علي محمد المري أفضلية المركز الأول في الشوط الرابع عشر.

فيما حقق سعيد علي سعيد البريصي المري المركز الأول في الشوط الخامس عشر، وسعد عبيد سليمان الدوسري في المركز الأول بالشوط السادس عشر، وحل رشيد مرشود خلوي الحربي المركز الأول المركز الأول في الشوط السابع عشر؛ فيما جاء حشر ظفر الهاجري أولًا في الشوط الثامن عشر، وحقق فهد عبدالله سالم القحطاني في الشوط التاسع عشر، وجاء سلطان سعيد عبدالرحمن القحطاني المركز الأول في الشوط العشرين.

فيما شهدت منافسات الفترة المسائية "رمز مفتوح بكار" تحقيق "زعزعة" للمركز الأول لمالكها محمد بن راشد المري، وسجلت "سحاب" نفسها في المركز الأول للشوط الثاني في مسابقة رمز قعدان مفتوح والتي تعود ملكيتها إلى محمد معتق البلوي، وجاءت "شقراء" أولًا في الشوط الثالث رمز عام لمالكها فهد عبدالله جروح الشمري، وحققت "قاسم" التي تعود ملكيتها للأمريكي قاسم أبو ناصر المركز في الشوط الرابع رمز عام قعدان، وسجلت "جلموده" نفسها في المركز الأول في الشوط الخامس للمالك مبارك سلطان القحطاني.

وجاء "الكايد" أولًا في الشوط السادس والذي يعود لمالكه نايف مرشد الشمري، وحقق المالك راشد محمد راشد الهاجري المركز الأول في الشوط السابع بالـ"الحذرة"، وجاء "متعب" في المركز الأول للشوط الثامن للمالك سعود فهيد الرملان، و"لواهيب" حلت في المركز الأول للشوط التاسع والتي تعود ملكيتها لجابر عفاس المري، وجاء "جبار" أولًا في الشوط العاشر لمالكه حمد سعيد المري.