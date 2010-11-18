مدير شرطة القنفذة يقلد "الغامدي" رتبة رائد

قلد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي، النقيب منصور بن علي الغامدي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".

فيما عبر "الغامدي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.