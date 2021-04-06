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لجنة المسابقات تطرح مقترحات روزنامة الموسم الجديد.. تعرف عليها

بحضور ممثلي الأندية ومدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

عقدت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، وإدارة المنتخبات في اتحاد القدم السعودي، الثلاثاء؛ اجتماعًا لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، بحضور ممثلي الأندية، والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الرياضية" التي أشارت إلى أن لجنة المسابقات حدّدت 8 يناير 2022 موعدًا مبدئيًّا لنهائي كأس السوبر السعودي، فيما حدَّدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين 28 مايو 2022 موعدًا لختام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وناقشت لجنة المسابقات في الرابطة روزنامة الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 12 أغسطس المقبل مع ممثلي أندية الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات تطرح مقترحات روزنامة الموسم الجديد.. تعرف عليها
سبق

عقدت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، وإدارة المنتخبات في اتحاد القدم السعودي، الثلاثاء؛ اجتماعًا لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، بحضور ممثلي الأندية، والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الرياضية" التي أشارت إلى أن لجنة المسابقات حدّدت 8 يناير 2022 موعدًا مبدئيًّا لنهائي كأس السوبر السعودي، فيما حدَّدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين 28 مايو 2022 موعدًا لختام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وناقشت لجنة المسابقات في الرابطة روزنامة الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 12 أغسطس المقبل مع ممثلي أندية الدوري.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
05:05 PM

لجنة المسابقات تطرح مقترحات روزنامة الموسم الجديد.. تعرف عليها

بحضور ممثلي الأندية ومدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، وإدارة المنتخبات في اتحاد القدم السعودي، الثلاثاء؛ اجتماعًا لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، بحضور ممثلي الأندية، والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الرياضية" التي أشارت إلى أن لجنة المسابقات حدّدت 8 يناير 2022 موعدًا مبدئيًّا لنهائي كأس السوبر السعودي، فيما حدَّدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين 28 مايو 2022 موعدًا لختام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وناقشت لجنة المسابقات في الرابطة روزنامة الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 12 أغسطس المقبل مع ممثلي أندية الدوري.

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