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"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمركز تنموي جديد في الفلبين

يوفِّر بيئة مناسبة وفرصة تعليمية وما يحتاج إليه الأهالي من مياه الشرب

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين بوضع حجر الأساس لمركز تنموي جديد في منطقة (بارانغاي دنجوءان بإقليم ملانج كوتا بتتو)، الذي يبعد عن العاصمة مانيلا بـ (1613) كم .

وتفصيلاً، يضم المركز فصولاً دراسية بإدارتها، ومسجدًا، وبئرا سطحية؛ لتوفير بيئة مناسبة وفرصة تعليمية لأبناء المنطقة. كما يوفر المركز عبر البئر المصاحب له ما يحتاج إليه الأهالي من المياه الصالحة للشرب التي كانوا يجدون مشقة في الحصول عليها من أماكن بعيدة.

وأشاد مدير مكتب الندوة في الفلبين بدعم المملكة، وعطائها الذي لا ينضب، وجهودها الإنسانية والتنموية في كل مكان من أرجاء العالم. ولفت إلى أن الندوة العالمية تواصل بفضل الله، ثم بهذا الدعم وهذا العطاء السخي، مسيرتها في خدمة المجتمعات الإنسانية عبر الإنشاءات والمشروعات والبرامج الهادفة والمفيدة.

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"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمركز تنموي جديد في الفلبين
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين بوضع حجر الأساس لمركز تنموي جديد في منطقة (بارانغاي دنجوءان بإقليم ملانج كوتا بتتو)، الذي يبعد عن العاصمة مانيلا بـ (1613) كم .

وتفصيلاً، يضم المركز فصولاً دراسية بإدارتها، ومسجدًا، وبئرا سطحية؛ لتوفير بيئة مناسبة وفرصة تعليمية لأبناء المنطقة. كما يوفر المركز عبر البئر المصاحب له ما يحتاج إليه الأهالي من المياه الصالحة للشرب التي كانوا يجدون مشقة في الحصول عليها من أماكن بعيدة.

وأشاد مدير مكتب الندوة في الفلبين بدعم المملكة، وعطائها الذي لا ينضب، وجهودها الإنسانية والتنموية في كل مكان من أرجاء العالم. ولفت إلى أن الندوة العالمية تواصل بفضل الله، ثم بهذا الدعم وهذا العطاء السخي، مسيرتها في خدمة المجتمعات الإنسانية عبر الإنشاءات والمشروعات والبرامج الهادفة والمفيدة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
09:50 PM

"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمركز تنموي جديد في الفلبين

يوفِّر بيئة مناسبة وفرصة تعليمية وما يحتاج إليه الأهالي من مياه الشرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين بوضع حجر الأساس لمركز تنموي جديد في منطقة (بارانغاي دنجوءان بإقليم ملانج كوتا بتتو)، الذي يبعد عن العاصمة مانيلا بـ (1613) كم .

وتفصيلاً، يضم المركز فصولاً دراسية بإدارتها، ومسجدًا، وبئرا سطحية؛ لتوفير بيئة مناسبة وفرصة تعليمية لأبناء المنطقة. كما يوفر المركز عبر البئر المصاحب له ما يحتاج إليه الأهالي من المياه الصالحة للشرب التي كانوا يجدون مشقة في الحصول عليها من أماكن بعيدة.

وأشاد مدير مكتب الندوة في الفلبين بدعم المملكة، وعطائها الذي لا ينضب، وجهودها الإنسانية والتنموية في كل مكان من أرجاء العالم. ولفت إلى أن الندوة العالمية تواصل بفضل الله، ثم بهذا الدعم وهذا العطاء السخي، مسيرتها في خدمة المجتمعات الإنسانية عبر الإنشاءات والمشروعات والبرامج الهادفة والمفيدة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

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