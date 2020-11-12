النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هدا الطائف.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق مطعم مخالف

ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق إجراءات كورونا

نفّذ مراقبو بلدية الهدا الفرعية بالطائف، حملات رقابية مكثفة على جملة من الأنشطة التجارية بنطاق الفرع؛ وذلك ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشملت الحملة التي تم تنفيذها 70 محلًّا تجاريًّا بدائري الهدا.

وأغلقت البلدية الفرعية مطعمًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية وخالف الاشتراطات البلدية، وضبط بداخله كميات من اللحوم الفاسدة التي يظهر عليها علامات التلف والفساد جراء التخزين السيئ، وبيئة التحضير غير الملائمة؛ حيث تم مصادرة وإتلاف كل اللحوم الفاسدة.

وبيّنت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية للفروع البلدية، تهدف إلى الحد من المخالفات الصحية داخل مرافق الأنشطة التجارية وخاصة ذات العلاقة بالمستهلك، وتستهدف الحملات الرقابية الجارية أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف والضواحي، وستستمر الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية لتصحيح المخالفات ومعالجتها.

وتابعت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، تَقيد المراكز التجارية والأسواق بالتدابير الوقائية، وتوفير وسائل السلامة والتعقيم الدوري، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات.

الطائف بلدية الهدا الفرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هدا الطائف.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق مطعم مخالف
سبق

نفّذ مراقبو بلدية الهدا الفرعية بالطائف، حملات رقابية مكثفة على جملة من الأنشطة التجارية بنطاق الفرع؛ وذلك ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشملت الحملة التي تم تنفيذها 70 محلًّا تجاريًّا بدائري الهدا.

وأغلقت البلدية الفرعية مطعمًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية وخالف الاشتراطات البلدية، وضبط بداخله كميات من اللحوم الفاسدة التي يظهر عليها علامات التلف والفساد جراء التخزين السيئ، وبيئة التحضير غير الملائمة؛ حيث تم مصادرة وإتلاف كل اللحوم الفاسدة.

وبيّنت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية للفروع البلدية، تهدف إلى الحد من المخالفات الصحية داخل مرافق الأنشطة التجارية وخاصة ذات العلاقة بالمستهلك، وتستهدف الحملات الرقابية الجارية أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف والضواحي، وستستمر الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية لتصحيح المخالفات ومعالجتها.

وتابعت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، تَقيد المراكز التجارية والأسواق بالتدابير الوقائية، وتوفير وسائل السلامة والتعقيم الدوري، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:46 PM

هدا الطائف.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق مطعم مخالف

ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق إجراءات كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
1,690

نفّذ مراقبو بلدية الهدا الفرعية بالطائف، حملات رقابية مكثفة على جملة من الأنشطة التجارية بنطاق الفرع؛ وذلك ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشملت الحملة التي تم تنفيذها 70 محلًّا تجاريًّا بدائري الهدا.

وأغلقت البلدية الفرعية مطعمًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية وخالف الاشتراطات البلدية، وضبط بداخله كميات من اللحوم الفاسدة التي يظهر عليها علامات التلف والفساد جراء التخزين السيئ، وبيئة التحضير غير الملائمة؛ حيث تم مصادرة وإتلاف كل اللحوم الفاسدة.

وبيّنت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية للفروع البلدية، تهدف إلى الحد من المخالفات الصحية داخل مرافق الأنشطة التجارية وخاصة ذات العلاقة بالمستهلك، وتستهدف الحملات الرقابية الجارية أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف والضواحي، وستستمر الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية لتصحيح المخالفات ومعالجتها.

وتابعت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، تَقيد المراكز التجارية والأسواق بالتدابير الوقائية، وتوفير وسائل السلامة والتعقيم الدوري، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة