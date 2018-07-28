النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية

الطرفان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية
سبق

استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
05:50 PM

قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية

الطرفان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,419

استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,218
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة