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الباحة.. الأرصاد تنبّه والمدني يحذر والهلال الأحمر يرفع الجاهزية

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، العقيق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، إلى رفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً، مؤكداً استعداد الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية.

الباحة أمطار الباحة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. الأرصاد تنبّه والمدني يحذر والهلال الأحمر يرفع الجاهزية
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، العقيق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، إلى رفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً، مؤكداً استعداد الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
10:09 AM

الباحة.. الأرصاد تنبّه والمدني يحذر والهلال الأحمر يرفع الجاهزية

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، العقيق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، إلى رفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً، مؤكداً استعداد الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية.

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