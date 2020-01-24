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ألمانيا.. قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت إم سي

ناجمة عن خلاف شخصي.. تم إلقاء القبض على منفّذها

قُتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة "روت إم سي" الألمانية؛ وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن موقع "فوكاس أونلاين".

وقالت الشرطة الألمانية: إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليًا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

ألمانيا إطلاق نار بلدة روت أم سي الألمانية

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ألمانيا.. قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت إم سي
سبق

قُتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة "روت إم سي" الألمانية؛ وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن موقع "فوكاس أونلاين".

وقالت الشرطة الألمانية: إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليًا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
05:15 PM

ألمانيا.. قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت إم سي

ناجمة عن خلاف شخصي.. تم إلقاء القبض على منفّذها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة "روت إم سي" الألمانية؛ وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن موقع "فوكاس أونلاين".

وقالت الشرطة الألمانية: إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليًا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

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