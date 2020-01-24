وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

وقالت الشرطة الألمانية: إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليًا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

قُتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة "روت إم سي" الألمانية؛ وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن موقع "فوكاس أونلاين".

ألمانيا.. قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت إم سي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-24 قُتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة "روت إم سي" الألمانية؛ وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن موقع "فوكاس أونلاين". وقالت الشرطة الألمانية: إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليًا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها. وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441 05:15 PM

ألمانيا.. قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت إم سي ناجمة عن خلاف شخصي.. تم إلقاء القبض على منفّذها





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قُتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة "روت إم سي" الألمانية؛ وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن موقع "فوكاس أونلاين".

وقالت الشرطة الألمانية: إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليًا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.