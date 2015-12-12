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"الخريف": إستراتيجية التعدين الجديدة خلال أسابيع .. وندرس أسعار "كهرباء المصانع"

قال: نفتخر بما تحقق في 45 عاماً ونطمح إلى وضوح الرؤية للمستثمرين لـ 10سنوات مقبلة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ إنه ‏خلال أسابيع ستصدر إستراتيجية التعدين الجديدة، ونطمح إلى وضوح الرؤية أمام المستثمرين في قطاع الصناعة لـ 10 سنوات مقبلة.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من جلسات #ملتقى_ميزانية2020 تحت عنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين": "حان الوقت لاستغلال قطاع التعدين، وما حققناه صناعياً في 45 سنة الماضية يجب أن نفتخر به".

وتابع: "نعمل على تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز المستثمرين، وبرنامج "ندلب" توجهه وهدفه واحد لكن قد تتغير بعض المسارات بعد التجربة".

وأشار إلى أن "تشريعات نظام التعدين ستصدر قريباً، كما أن المنتجات الصناعية المحلية مطلوبة في كل دول العالم، ونعكف على دراسة أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع".

وبيّن وزير الصناعة، أن بنك الصادرات في مراحله النهائية، وأن توفير محفزات كفيل بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار المحلي والعالمي.

نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية بندر الخريف إستراتيجية التعدين الجديدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف": إستراتيجية التعدين الجديدة خلال أسابيع .. وندرس أسعار "كهرباء المصانع"
سبق

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ إنه ‏خلال أسابيع ستصدر إستراتيجية التعدين الجديدة، ونطمح إلى وضوح الرؤية أمام المستثمرين في قطاع الصناعة لـ 10 سنوات مقبلة.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من جلسات #ملتقى_ميزانية2020 تحت عنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين": "حان الوقت لاستغلال قطاع التعدين، وما حققناه صناعياً في 45 سنة الماضية يجب أن نفتخر به".

وتابع: "نعمل على تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز المستثمرين، وبرنامج "ندلب" توجهه وهدفه واحد لكن قد تتغير بعض المسارات بعد التجربة".

وأشار إلى أن "تشريعات نظام التعدين ستصدر قريباً، كما أن المنتجات الصناعية المحلية مطلوبة في كل دول العالم، ونعكف على دراسة أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع".

وبيّن وزير الصناعة، أن بنك الصادرات في مراحله النهائية، وأن توفير محفزات كفيل بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار المحلي والعالمي.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
12:48 PM

"الخريف": إستراتيجية التعدين الجديدة خلال أسابيع .. وندرس أسعار "كهرباء المصانع"

قال: نفتخر بما تحقق في 45 عاماً ونطمح إلى وضوح الرؤية للمستثمرين لـ 10سنوات مقبلة

A A A
خلود غنام - الرياض
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3,214

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ إنه ‏خلال أسابيع ستصدر إستراتيجية التعدين الجديدة، ونطمح إلى وضوح الرؤية أمام المستثمرين في قطاع الصناعة لـ 10 سنوات مقبلة.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من جلسات #ملتقى_ميزانية2020 تحت عنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين": "حان الوقت لاستغلال قطاع التعدين، وما حققناه صناعياً في 45 سنة الماضية يجب أن نفتخر به".

وتابع: "نعمل على تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز المستثمرين، وبرنامج "ندلب" توجهه وهدفه واحد لكن قد تتغير بعض المسارات بعد التجربة".

وأشار إلى أن "تشريعات نظام التعدين ستصدر قريباً، كما أن المنتجات الصناعية المحلية مطلوبة في كل دول العالم، ونعكف على دراسة أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع".

وبيّن وزير الصناعة، أن بنك الصادرات في مراحله النهائية، وأن توفير محفزات كفيل بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار المحلي والعالمي.

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