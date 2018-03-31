النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصريصري" تحصل على دكتوراه عالمية عن تعليم ذوي الإعاقة بالذكاء الاصطناعي

تمكنت من استشراف المستقبل والتنبؤ بالأداء الأكاديمي لهم لخمس سنوات قادمة

نالت طالبة الدكتوراه نسيم بنت عطا الله الصريصري إنجاز أول رسالة دكتوراه على مستوى العالم عن تعليم ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث تمكنت الصريصري من استشراف المستقبل والتنبؤ بالأداء الأكاديمي للطلاب ذوي الإعاقة (فئة الصم وضعاف السمع) لخمس سنوات قادمة، من خلال تحليل البيانات التعليمية الضخمة لتسع سنوات ماضية، وباستخدام خوارزميات تقنيات تنقيب البيانات التعليمية.

وبلغت دقة التنبؤ للخوارزميات المستخدمة 0.95%، وهذا يعني أنه يمكن لصناع القرار استخدام هذه التنبؤات للتأثير على تصميم المقررات الدراسية وتحسين طرق التدريس، وأساليب التقييم، إلى جانب مراجعة وتطوير السياسات التعليمية اللازمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية وفق مؤشرات أداء تركز على تحسين نواتج التعلم لذوي الإعاقة.

يُذكر أن الطالبة تعمل محاضرًا بجامعة طيبة، حيث درست مرحلة الماجستير في إحدى الجامعات الأمريكية، ونظرًا لظروف منعتها من إكمال البعثة، أكملت دراسة الدكتوراه بجامعة الملك سعود.

ونشرت الصريصري 10 أبحاث بمنهجيات علمية مختلفة خلال فترة دراسة الدكتوراه، حيث حصلت على المركز الأول في جائزة التميز العلمي، وفازت بمنحة بحثية ضمن المنح الجامعية لمبادرات كورونا.

تقول الصريصري: "البيانات الضخمة هي قوة يجب استثمارها، وتبنيها في الثقافة المدرسية. كما أن تحديد وتحليل فجوة الأداء بناء على البيانات التراكمية السابقة هي نقطة بداية قوية لتطوير أي إستراتيجية تعليمية، والوفرة الحالية في البيانات التعليمية الناتجة عن موارد التعلم الإلكتروني، ونمو تقنيات تحليل البيانات يوفران فرصة ذهبية؛ لضمان اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات داخل القطاع التعليمي. سأواصل المسير بإذن الله سعيًا لتحقيق أعلى جودة ممكنة في استثمار البيانات وتحسين الممارسات التعليمية على المستوى الوطني".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الصريصري" تحصل على دكتوراه عالمية عن تعليم ذوي الإعاقة بالذكاء الاصطناعي
سبق

نالت طالبة الدكتوراه نسيم بنت عطا الله الصريصري إنجاز أول رسالة دكتوراه على مستوى العالم عن تعليم ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث تمكنت الصريصري من استشراف المستقبل والتنبؤ بالأداء الأكاديمي للطلاب ذوي الإعاقة (فئة الصم وضعاف السمع) لخمس سنوات قادمة، من خلال تحليل البيانات التعليمية الضخمة لتسع سنوات ماضية، وباستخدام خوارزميات تقنيات تنقيب البيانات التعليمية.

وبلغت دقة التنبؤ للخوارزميات المستخدمة 0.95%، وهذا يعني أنه يمكن لصناع القرار استخدام هذه التنبؤات للتأثير على تصميم المقررات الدراسية وتحسين طرق التدريس، وأساليب التقييم، إلى جانب مراجعة وتطوير السياسات التعليمية اللازمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية وفق مؤشرات أداء تركز على تحسين نواتج التعلم لذوي الإعاقة.

يُذكر أن الطالبة تعمل محاضرًا بجامعة طيبة، حيث درست مرحلة الماجستير في إحدى الجامعات الأمريكية، ونظرًا لظروف منعتها من إكمال البعثة، أكملت دراسة الدكتوراه بجامعة الملك سعود.

ونشرت الصريصري 10 أبحاث بمنهجيات علمية مختلفة خلال فترة دراسة الدكتوراه، حيث حصلت على المركز الأول في جائزة التميز العلمي، وفازت بمنحة بحثية ضمن المنح الجامعية لمبادرات كورونا.

تقول الصريصري: "البيانات الضخمة هي قوة يجب استثمارها، وتبنيها في الثقافة المدرسية. كما أن تحديد وتحليل فجوة الأداء بناء على البيانات التراكمية السابقة هي نقطة بداية قوية لتطوير أي إستراتيجية تعليمية، والوفرة الحالية في البيانات التعليمية الناتجة عن موارد التعلم الإلكتروني، ونمو تقنيات تحليل البيانات يوفران فرصة ذهبية؛ لضمان اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات داخل القطاع التعليمي. سأواصل المسير بإذن الله سعيًا لتحقيق أعلى جودة ممكنة في استثمار البيانات وتحسين الممارسات التعليمية على المستوى الوطني".

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
10:45 PM

"الصريصري" تحصل على دكتوراه عالمية عن تعليم ذوي الإعاقة بالذكاء الاصطناعي

تمكنت من استشراف المستقبل والتنبؤ بالأداء الأكاديمي لهم لخمس سنوات قادمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,178

نالت طالبة الدكتوراه نسيم بنت عطا الله الصريصري إنجاز أول رسالة دكتوراه على مستوى العالم عن تعليم ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث تمكنت الصريصري من استشراف المستقبل والتنبؤ بالأداء الأكاديمي للطلاب ذوي الإعاقة (فئة الصم وضعاف السمع) لخمس سنوات قادمة، من خلال تحليل البيانات التعليمية الضخمة لتسع سنوات ماضية، وباستخدام خوارزميات تقنيات تنقيب البيانات التعليمية.

وبلغت دقة التنبؤ للخوارزميات المستخدمة 0.95%، وهذا يعني أنه يمكن لصناع القرار استخدام هذه التنبؤات للتأثير على تصميم المقررات الدراسية وتحسين طرق التدريس، وأساليب التقييم، إلى جانب مراجعة وتطوير السياسات التعليمية اللازمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية وفق مؤشرات أداء تركز على تحسين نواتج التعلم لذوي الإعاقة.

يُذكر أن الطالبة تعمل محاضرًا بجامعة طيبة، حيث درست مرحلة الماجستير في إحدى الجامعات الأمريكية، ونظرًا لظروف منعتها من إكمال البعثة، أكملت دراسة الدكتوراه بجامعة الملك سعود.

ونشرت الصريصري 10 أبحاث بمنهجيات علمية مختلفة خلال فترة دراسة الدكتوراه، حيث حصلت على المركز الأول في جائزة التميز العلمي، وفازت بمنحة بحثية ضمن المنح الجامعية لمبادرات كورونا.

تقول الصريصري: "البيانات الضخمة هي قوة يجب استثمارها، وتبنيها في الثقافة المدرسية. كما أن تحديد وتحليل فجوة الأداء بناء على البيانات التراكمية السابقة هي نقطة بداية قوية لتطوير أي إستراتيجية تعليمية، والوفرة الحالية في البيانات التعليمية الناتجة عن موارد التعلم الإلكتروني، ونمو تقنيات تحليل البيانات يوفران فرصة ذهبية؛ لضمان اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات داخل القطاع التعليمي. سأواصل المسير بإذن الله سعيًا لتحقيق أعلى جودة ممكنة في استثمار البيانات وتحسين الممارسات التعليمية على المستوى الوطني".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,676
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,779
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,965

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة