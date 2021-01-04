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"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8667.66 نقطة

بتداولات 7.3 مليارات ريال لأكثر من 240 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 54.84 نقطة ليقفل عند مستوى 8667.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، ووفرة، وحلواني إخوان، ونسيج، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأندلس، ومفيك ريت، والشرقية للتنمية، والمجموعة السعودية، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.33%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، ومجموعة الحكير، وأيان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ووفرة، والشرقية للتنمية، والمصافي، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 10.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25025.24 نقطة، وبتداولات بلغت 39 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 385 ألف سهم تقاسمتها 1079 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8667.66 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 54.84 نقطة ليقفل عند مستوى 8667.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، ووفرة، وحلواني إخوان، ونسيج، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأندلس، ومفيك ريت، والشرقية للتنمية، والمجموعة السعودية، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.33%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، ومجموعة الحكير، وأيان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ووفرة، والشرقية للتنمية، والمصافي، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 10.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25025.24 نقطة، وبتداولات بلغت 39 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 385 ألف سهم تقاسمتها 1079 صفقة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
04:14 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8667.66 نقطة

بتداولات 7.3 مليارات ريال لأكثر من 240 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 54.84 نقطة ليقفل عند مستوى 8667.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، ووفرة، وحلواني إخوان، ونسيج، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأندلس، ومفيك ريت، والشرقية للتنمية، والمجموعة السعودية، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.33%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، ومجموعة الحكير، وأيان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ووفرة، والشرقية للتنمية، والمصافي، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 10.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25025.24 نقطة، وبتداولات بلغت 39 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 385 ألف سهم تقاسمتها 1079 صفقة.

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